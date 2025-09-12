Фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи компаній Nova разом із Новою поштою, призначила нового генерального директора. Ним став Ігор Сироватко, який раніше обіймав посади в Універсал Банку та OLX, повідомила пресслужба компанії 12 вересня.
Деталі
- У NovaPay новий гендиректор зосередиться на розвитку компанії, орієнтованому на різні категорії клієнтів – від фізичних осіб до бізнесу, а також на «підвищенні якості клієнтського сервісу до міжнародних стандартів».
Контекст
Сироватко змінить на посаді Андрія Кривошапка, чий термін повноважень завершується у жовтні.
За 20 років професійної кар’єри Сироватко пройшов шлях від керівника банківського відділення до директора департаменту. В OLX він відповідав за роботу департаменту клієнтського сервісу в Україні та країнах Центральної Азії.
Наразі NovaPay є лідером серед систем переказу коштів, створених небанківськими установами, і обслуговує понад 800 000 клієнтів.
