Фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи компаній Nova разом із Новою поштою, призначила нового генерального директора. Ним став Ігор Сироватко, який раніше обіймав посади в Універсал Банку та OLX, повідомила пресслужба компанії 12 вересня.

Деталі

У NovaPay новий гендиректор зосередиться на розвитку компанії, орієнтованому на різні категорії клієнтів – від фізичних осіб до бізнесу, а також на «підвищенні якості клієнтського сервісу до міжнародних стандартів».

Контекст

Сироватко змінить на посаді Андрія Кривошапка, чий термін повноважень завершується у жовтні.

За 20 років професійної кар’єри Сироватко пройшов шлях від керівника банківського відділення до директора департаменту. В OLX він відповідав за роботу департаменту клієнтського сервісу в Україні та країнах Центральної Азії.

Наразі NovaPay є лідером серед систем переказу коштів, створених небанківськими установами, і обслуговує понад 800 000 клієнтів.