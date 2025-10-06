Менш ніж місяць тому екстопменеджер OLX Ігор Сироватко очолив NovaPay, фінансову компанію групи «Нової пошти». Як пройшли перші тижні? Як NovaPay розпочала роботу у Литві? Скільки зараз бізнесів користуються послугами компанії? Перше інтервʼю Сироватка на новій посаді.

Ігор Сироватко, 42, до призначення на посаду генерального директора NovaPay 12 вересня понад 10 років працював в онлайн-платформі OLX. Останні півроку був виконувачем обовʼязків CEO компанії в Україні.

Він замінив Андрія Кривошапко, який очолював NovaPay з середини 2010-х. Це одна із шести кадрових змін у топ менеджменті з початку року у групі компаній Nova Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка.