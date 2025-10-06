Менш ніж місяць тому екстопменеджер OLX Ігор Сироватко очолив NovaPay, фінансову компанію групи «Нової пошти». Як пройшли перші тижні? Як NovaPay розпочала роботу у Литві? Скільки зараз бізнесів користуються послугами компанії? Перше інтервʼю Сироватка на новій посаді.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ігор Сироватко, 42, до призначення на посаду генерального директора NovaPay 12 вересня понад 10 років працював в онлайн-платформі OLX. Останні півроку був виконувачем обовʼязків CEO компанії в Україні.
Він замінив Андрія Кривошапко, який очолював NovaPay з середини 2010-х. Це одна із шести кадрових змін у топ менеджменті з початку року у групі компаній Nova Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.