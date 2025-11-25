Компания NovaSklo, входящая в EFI Group Игоря Лиски, подписала соглашение об обязательствах с Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка, сообщила пресс-служба группы. Сотрудничество поможет в создании первого в Украине завода по производству флоат-стекла .

Подробности

Цель сотрудничества – помочь компании привлечь долгосрочное финансирование для реализации проекта NovaSklo по строительству первого в Украине завода по производству стекла.

Общий объем инвестиций оценивается примерно в €250 млн.

Согласно соглашению, IFC в партнерстве с Японией будет оказывать NovaSklo консультативную поддержку. После завершения подготовительной фазы компания планирует привлечь долгосрочное финансирование для реализации проекта, а IFC будет выступать ведущим партнером по обеспечению и мобилизации необходимых инвестиций.

«Украина демонстрирует поразительную устойчивость и значительный потенциал экономического обновления. NovaSklo – пример того, как украинские предприниматели готовы создавать современные промышленные производства даже в сложных условиях», – отметила директор IFC в регионе Западной, Центральной и Восточной Европы, Украины и Молдовы Инес Роша.

Контекст

В Украине с 2014 года нет собственного производства стекла. Ежегодно страна нуждается около 27 млн ​​кв. м оконного стекла, что стоит примерно $165 млн, но из-за отсутствия местных заводов зависит от импорта.

Эксперты отмечают, что для обеспечения стабильных поставок термополированного стекла Украине необходима хотя бы одна линия закаливания стекла мощностью 200 000 кв. м в год.

Уже в 2025-м в Украине должны были заработать минимум два завода по производству листового стекла от компании City One Development (COD) Валерия Кодецкого. Но, как стало известно Forbes Ukraine, при лучших сценариях они запустятся не раньше 2027 года.

10 февраля о намерении построить первый в Украине завод по производству стекла до конца 2027-го объявили инвесторы компании NovaSklo. Лиски обещает выпустить первый лист украинского флоат-стекла на заводе NovaSklo в Киевской области уже в середине 2027 года. Годовые мощности производства – 25 млн кв. м, или 75% довоенного потребления флоат-стекла в Украине.

Почему ни один завод по производству флоат-стекла в Украине пока так и не заработал и есть ли шансы это исправить – читайте в материале Forbes Ukraine.