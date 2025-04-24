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Новий холдинг засновника 3DLook Вадима Роговського купив американську IT-компанію. Яка ціна

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Засновник ШІ-стартапу 3DLook і партнер одного з найактивніших українських венчурних фондів Geek Ventures Вадим Роговський запустив холдинг Rebel Capital, ідеться у тексті Forbes Ukraine. Холдинг купуватиме зрілі IT-компанії і вже здійснив перше придбання.

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Ключові факти

  • Нова стратегія Роговського – не виписувати чеки молодим стартапам, а купувати зареєстровані в США компанії, які довго працюють на ринку, або стартапи, що втратили динаміку зростання, сказав Вадим Роговський.   
  • Партнерка Роговського у Rebel Capital – інвесторка з 10-річним досвідом у фінансовому секторі Ганна Марковська. До цього вона працювала у банках UBS і Deutsche Bank. 
  • 11 квітня Rebel Capital придбав американську платформу для організації подій Leadature, що працює на ринку 17 років. Компанія може коштувати $1,5 млн, ідеться у тексті Forbes Ukraine.
  • Скільки компаній планує придбати Роговський і який у них має бути дохід, читайте у тексті Forbes Ukraine.

Контекст

Одесит Вадим Роговський спробував чи не всі ролі у венчурі. Він будує ШІ-стартап 3DLook та інвестував у 53 стартапи у межах фонду Geek Ventures. Фонд був заснований у грудні 2021 року у партнерстві з Ігорем Маханьоком.

Наприкінці 2024-го Роговський відійшов від управління Geek Ventures, але лишився партнером. Натомість Маханьок збирає другий фонд Geek Ventures.

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