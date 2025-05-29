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Новий комплекс з виробництва спецпричепів запустили на Хмельниччині (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Компанія TAD завершила будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів у Волочиську Хмельницької області. Компанія інвестувала у новий комплекс $8 млн. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

  • TAD планує налагодити випуск нового виду продукції – модульних спецпричепів.
  • Площа нового виробничого комплексу – 8000 кв. м. Він дозволить подвоїти обсяги виробництва підприємства, а також створити 250 додаткових робочих місць, зазначив народний депутат.
  • Для залучення нових працівників компанія TAD узгодила з міською владою Волочиська будівництво житлового комплексу. 
  • Підприємство, зокрема, залучає для роботи у новому виробничому комплексі зварювальників, операторів верстатів з ЧПУ, електриків.
Новий комплекс з виробництва спецпричепів запустили на Хмельниччині (фото) /Фото 1

Виробництво спецпричепів у Волочиську. Фото: Дмитро Кисилевський

Народний депутат Дмитро Кисилевський

Виробництво спецпричепів у Волочиську. Фото: Дмитро Кисилевський Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський

Новий комплекс з виробництва спецпричепів запустили на Хмельниччині (фото) /Фото 2

Виробництво спецпричепів у Волочиську. Фото: Дмитро Кисилевський

Новий комплекс з виробництва спецпричепів запустили на Хмельниччині (фото) /Фото 3

Виробництво спецпричепів у Волочиську. Фото: Дмитро Кисилевський

Новий комплекс з виробництва спецпричепів запустили на Хмельниччині (фото) /Фото 4

Виробництво спецпричепів у Волочиську. Фото: Дмитро Кисилевський

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Контекст

Компанія TAD спеціалізується на перевезеннях негабаритних вантажів та виробництві спецпричепів. Трали TAD мають від двох до 25 вісей з максимальним навантаженням до 300 тонн. На підприємстві зайнято 650 працівників.

TAD використовує програми «Зроблено в Україні». Зокрема, залучила кредити за програмою «5-7-9» – продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва. На продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях.

ТОВ «ТАД Сервіс» зареєстрована у Волочиську Хмельницької області. Кінцевий бенефіціаром вказана Олеся Мельник. Види діяльності – механічне оброблення металевих виробів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. За підсумками 2024 року дохід «ТАД Сервіс» склав 200 000 грн (9,1 млн грн у 2023 році), свідчить інформація в YouControl.

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