Виробник соусів «Гуляйполе» інвестував 40 млн грн у нову лінію з розливу олії на Тернопільщині

Компанія Delta Food, яка є виробником соусів під ТМ «Гуляйполе», запустила нову лінію з розливу олії в індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб». Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський 23 травня. Восени компанія готує запуск нової лінії з виробництва соусів.

Ключові факти

Компанія Delta Food, яка є учасником індустріального парку в селі Острів Тернопільської області, інвестувала у проект 40 млн грн.

Потужність нової виробничої лінії становить 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини. Для видуву пляшок застосовують обладнання українського виробництва від Pet Technology.

Нова продукція підприємства відправлятиметься переважно на експорт. Наразі виробник соусів «Гуляйполе» 30% продукції експортує до країн ЄС та США.

В індустріальному парку підприємство створило 200 робочих місць.

Восени Delta Food готує запуск нової лінії з виробництва соусів, інвестиції у цей проект складуть понад 100 млн грн.

Потужність нової виробничої лінії – 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський Потужність нової виробничої лінії – 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський Потужність нової виробничої лінії – 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський Потужність нової виробничої лінії – 6000 пляшок обʼємом 1 літр щогодини Фото Народний депутат Дмитро Кисилевський Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Компанія Delta Food є виробником майонезів, майонезних соусів, кетчупів, гірчиці та соняшникової олії. З 2015 року компанія розвиває бренд «Гуляйполе».

У 2022 році через широкомасштабне вторгнення РФ компанія Delta Food релокувала виробничі потужності з міста Гуляйполе на Запоріжжі. Тоді компанія прийняла рішення перевезти обладнання в індустріальний парк «Західноукраїнський промисловий хаб».

Компанія має новий виробничий комплекс у Тернополі, який вміщає дві лінії розливу олії, варочне устаткування для виробництва майонезів, гірчиці, кетчупів, а також фасувальні лінії дойпаків та філпаків. Також продовжують працювати виробничі потужності головного заводу у місті Запоріжжя.