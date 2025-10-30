Датський фармацевтичний гігант Novo Nordisk порушив угоду про поглинання компанією Pfizer біотехнологічної компанії Metsera, запропонувавши до $9 млрд, що викликало звинувачення американського конкурента у спробі придушити конкуренцію. Про це пише The Wall Street Journal 30 жовтня.

Деталі

Компанія, яка виробляє бестселери Ozempic та Wegovy, заявила, що пропонує $56,50 за акцію готівкою за Metsera, з можливістю додаткових $21,25 за акцію за досягнення певних етапів.

У окремій заяві Metsera назвала нову пропозицію від Novo Nordisk кращою за попередню від Pfizer, яка оцінювалася в до $7,3 млрд. Тепер Pfizer має чотири дні на переговори щодо змін до своєї початкової пропозиції, зазначила компанія. І якщо Metsera вирішить, що нова пропозиція залишається вигіднішою, вона має право згідно з умовами угоди з Pfizer розірвати угоду з Pfizer.

Акції Metsera злетіли понад 20% на ранкових торгах і зросли на 78% за останні три місяці. Акції Novo Nordisk впали майже на 4% у Копенгагені.

Pfizer у своїй заяві назвав спробу Novo Nordisk розірвати угоду «безрозсудною та безпрецедентною».

«Пропозиція є ілюзорною і не може кваліфікуватися як краща пропозиція згідно з угодою Pfizer з Metsera, і Pfizer готовий використовувати всі правові шляхи для захисту своїх прав за угодою», – заявив Pfizer. Компанія додала, що її угода створює «реальну, певну та негайну цінність» для акціонерів Metsera.

Цей обмін заявами та рідкісна неузгоджена пропозиція щодо біотехнологічної компанії ілюструють напруженість на ринку препаратів для схуднення. Ін’єкційні препарати за рецептом приносять мільярди доларів продажів. Metsera розробляє щомісячну ін’єкцію та обіцяє версію у формі пігулки, яку представники галузі вважають наступною великою можливістю в цьому швидко зростаючому сегменті.

Контекст

Novo Nordisk уже раніше намагалася приватно придбати Metsera. Згідно з документом про цінні папери, що деталізує передумови угоди, радники Metsera проводили зустрічі з іншою стороною поряд з Pfizer і зважували конкуруючі пропозиції. Цією іншою стороною була Novo Nordisk, за словами обізнаних джерел.

Однак Metsera врешті обрала Pfizer, оскільки вирішила, що пропозиція Novo Nordisk несе надто багато ризиків, включно з регуляторними проблемами.

Минулого місяця Pfizer уклала угоду щодо Metsera, намагаючись повернутися на ринок ожиріння та відвоювати частку в цьому бурхливо зростаючому сегменті. Раніше цього року компанія відмовилася від експериментальної пігулки для схуднення через побоювання щодо можливого ушкодження печінки.

Якщо Pfizer втратить угоду з Metsera, це завдасть удару її зусиллям відновитися в категорії препаратів для схуднення.

Для Novo Nordisk угода принесе до портфеля pipeline Metsera з ін’єкційними та пероральними препаратами для лікування ожиріння на стадії розробки, включно з щомісячною ін’єкцією, яка перебуває на фазі 2.

Novo Nordisk останнім часом активно скуповує активи в межах великої реорганізації компанії, яка почалася з призначення нового генерального директора на початку цього року. Майк Дустдар перетасував керівну команду та посилив pipeline препаратів після того, як компанія почала втрачати частку ринку ожиріння на користь конкурентів та альтернативних продуктів.