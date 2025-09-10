Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk оголосила про масштабну реорганізацію бізнесу, яка передбачає скорочення близько 9000 співробітників із 78 400 працівників компанії. Найбільше звільнень очікується у Данії – приблизно 5000, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Серед ключових цілей трансформації – спрощення організаційної структури, пришвидшення ухвалення рішень та переорієнтація ресурсів на розвиток напрямів у діабеті й ожирінні.

Завдяки заходам компанія розраховує щороку економити близько 8 млрд данських крон (понад $1,2 млрд) до кінця 2026 року. Ці кошти Novo Nordisk планує інвестувати у наукові розробки, розширення виробництва та комерційні ініціативи.

Очікується, що скорочення торкнеться всіх підрозділів, включно з адміністративними функціями та штаб-квартирою. Процес розпочнеться найближчим часом і передбачає консультації з працівниками відповідно до законодавчих норм у різних країнах.

Реформа супроводжуватиметься одноразовими витратами у розмірі 8 млрд данських крон, більша частина яких припаде на третій квартал 2025 року. Це призведе до зниження прогнозу зростання операційного прибутку компанії на 2025 рік до 4–10% у постійних цінах.

Пряма мова

«Наші ринки, особливо в сегменті ожиріння, стають більш конкурентними та орієнтованими на споживача. Тому компанія також має змінюватися – швидше ухвалювати рішення, ефективніше використовувати ресурси та інвестувати у сфери з найбільшим впливом», – заявив президент і CEO Novo Nordisk Майк Дустдар.

Контекст

Novo Nordisk, заснована у 1923 році, є одним із світових лідерів у лікуванні діабету та ожиріння. Серед найвідоміших препаратів компанії – Ozempic і Wegovy (для лікування ожиріння), а також Rybelsus і Victoza (для контролю діабету другого типу). Компанія працює у 80 країнах, а її препарати представлені на ринках приблизно 170 держав.

На початку серпня акції Novo Nordisk за тиждень обвалилися на 30%, скоротивши її капіталізацію до $206 млрд. Компанія втратила місце в десятці найбільших за вартістю компаній Європи, хоча ще півтора місяця тому була лідером.

Падіння акцій спричинили, зокрема, листи президента США Дональда Трампа до 17 фармацевтичних компаній, зокрема Novo Nordisk, із закликом знизити ціни на ліки в США, що вплинуло на весь сектор.

Компанія знизила прогноз продажів на 2025 рік через конкуренцію з копіями препарату Wegovy і призначила нового CEO Мазіара Майка Даустдара, що спричинило обвал акцій на 23% за день. Після успіху Wegovy у 2021 році Novo Nordisk стала найціннішою компанією Європи, але втратила понад дві третини вартості акцій через конкуренцію на ринку ліків проти ожиріння.