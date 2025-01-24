Україна атакувала РФ рекордною з початку року кількістю БПЛА. Уражені НПЗ в Рязані і завод мікроелектроніки в Брянську (оновлено)

У ніч на 24 січня безпілотники здійснили серію атак на стратегічні об’єкти РФ. Зокрема, удари було завдано по нафтопереробному заводу (НПЗ) у Рязані та підприємству «Кремній Ел» в Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Оновлено. За даними Генштабу ЗСУ, завдяки злагодженій атаці СБУ та ССО у координації з іншими підрозділами Сил оборони виникли пожежі на рязанському НПЗ та нафтоперекачувальній станції «Рязань».

Деталі

У Рязанській області внаслідок ударів дронів сталося дві пожежі – на Рязанському нафтопереробному заводі та на сусідній Ново-Рязанській ТЕЦ. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ у Рязані є одним із ключових у нафтовій промисловості РФ.

«Цей завод виробляє паливо для військових танків, авіаційний гас, дизельне пальне та інші види нафтопродуктів, що використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці збройних сил РФ», – зазначив Коваленко.

Завод «Кремній Ел» у Брянську, який зазнав ударів, спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для ракетних комплексів, зенітно-ракетних систем «Панцир», ракет «Іскандер», радіолокаційних систем, засобів РЕБ та безпілотників.

Місцева влада заявила, що атаки в Рязанській області не призвели до жертв, хоча уламки дронів спричинили займання приватного будинку, яке швидко ліквідували, пише російське видання Meduza. Матеріальні збитки оцінюють.

Місцеві жителі оприлюднили відео пожеж на НПЗ та ТЕЦ, які виникли після ударів дронів.

Губернатори російських регіонів повідомили про атаки дронів: у Московській області їх збили в кількох містах, у Воронезькій уламки пошкодили багатоповерхівку, у Брянській перехопили 37 безпілотників. У Ленінградській, Саратовській, Ростовській і Тульській областях жертв і руйнувань не зафіксовано, заявили російські чиновники.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО перехопили безпілотники, які прямували до Москви. Він зазначив, що дрони були збиті в Коломні, Раменському, Подольську, Щолково Московської області та у Троїцькому адміністративному окрузі Москви. За його словами, на місцях працюють екстрені служби.

Через атаки в ніч на 24 січня «Росавіація» тимчасово призупинила роботу девʼяти аеропортів, зокрема у Москві, Казані, Самарі та інших містах. До ранку обмеження зняли.

Міноборони РФ заявило, що сили ППО перехопили 121 безпілотник у різних регіонах. За їх словами, найбільше дронів збито у Брянській (37), Рязанській (20) та Курській (17) областях.

Після ночі атак завод «Кремній ЕЛ» призупинив роботу через кілька влучань. Російське агентство ТАРС, посилаючись на пресслужбу підприємства, повідомило, що внаслідок атаки пошкоджено частину виробничих приміщень заводу.

Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані. Серед атакованих об’єктів: нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, також зазнав атаки, повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.