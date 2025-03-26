Nvidia може втратити $17 млрд річного доходу через нові екологічні обмеження Китаю – FT

Китай запровадив нові правила енергоефективності, які можуть заборонити китайським компаніям купувати популярні чипи Nvidia H20. Американський виробник мікросхем може зазнати збитків у $17 млрд на рік, якщо правила енергоефективності будуть застосовуватися більш суворо, пише FT .

Деталі

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю (НКРР) рекомендує використовувати лише чипи, що відповідають жорстким екологічним стандартам, у нових і розширених дата-центрах.

За даними FT, чип Nvidia H20, адаптований до експортних обмежень США, не проходить ці вимоги. Хоча регулятор уже кілька місяців тихо переконує гігантів типу Alibaba, ByteDance і Tencent не купувати H20, правила поки що не застосовуються жорстко, і продажі чипа в Китаї не падають.

Проте, за словами джерел, у разі суворого контролю Nvidia може втратити замовлення на користь місцевих конкурентів, зокрема, Huawei, чиї продукти краще відповідають «зеленій» політиці Пекіна.

Щоб уникнути проблем, Nvidia планує переговори з керівництвом НКРР та готує технічні зміни в H20, хоча це знизить його конкурентоспроможність.

Водночас компанії обходять обмеження, замінюючи старі чипи на H20 у наявних дата-центрах, ризикуючи перевірками та штрафами.

У 2025 фінансовому році Китай приніс Nvidia $17,1 млрд доходу – 13% від загальних продажів.

Контекст

Обмеження з’явилися на тлі торговельної напруги між США та Китаєм, де обидві країни змагаються за лідерство в розробці штучного інтелекту. Пекін просуває незалежність від іноземних технологій, таких як продукти Nvidia, ключові для створення моделей ШІ. США, зі свого боку, посилили експортні заборони, щоб не допустити використання передових чипів у військових цілях Китаю.

Попит на H20 зріс після буму ШІ в країні, але нові обмеження з боку Вашингтона та антимонопольне розслідування в Китаї ускладнюють становище компанії. Чипи Intel HL328 і HL388 також не відповідають вимогам НКРР, але їхній вплив на ринок менший через низькі продажі.

Nvidia за підсумками четвертого фінансового кварталу збільшила дохід на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $39,3 млрд. Особливу роль у цьому відіграв новий ШІ-чип Blackwell, продажі якого в першому кварталі досягли $11 млрд.

Призначений для хмарних обчислень, обробки великих даних і ШІ-досліджень, Blackwell використовується такими компаніями, як Amazon, Google та OpenAI. Попит на нього настільки високий, що виробництво на 2025 рік уже розпродане.

Влітку минулого року повідомлялося, що Nvidia працює над версією своїх нових флагманських ШІ-чипів для китайського ринку, яка буде сумісна з чинними нормами експортного контролю США.