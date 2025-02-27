Квартальний дохід Nvidia злетів на 78% завдяки успіху ШІ-чипу Blackwell

Американська компанія Nvidia продовжує вражати фінансовими результатами: за підсумками четвертого фінансового кварталу її дохід зріс на 78% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і сягнув $39,3 млрд. Особливу роль у цьому відіграв новий ШІ-чип Blackwell, продажі якого в першому кварталі досягли $11 млрд, суттєво перевищивши очікування аналітиків, пише WSJ .

Деталі

Ринкові прогнози щодо Blackwell були набагато скромнішими – лише $3,5 млрд, за даними аналітичної компанії Visible Alpha.

Попит на ШІ продовжує стрімко зростати, що забезпечує Nvidia стабільне лідерство в сегменті ШІ-обчислень. Компанія представила амбітний прогноз на поточний квартал: очікується, що дохід сягне $43 млрд, що перевищує очікування Волл-стріт, зазначило видання.

Основним драйвером зростання є підвищений попит з боку гіперскейлерів , таких як Microsoft, Google та Amazon, які інвестують мільярди доларів у розширення своїх дата-центрів.

, таких як Microsoft, Google та Amazon, які інвестують мільярди доларів у розширення своїх дата-центрів. Nvidia зміцнює свої позиції у сфері ШІ-серверів, уклавши нові контракти з OpenAI, Meta та Tesla. За минулий рік виручка від продажу центрів обробки даних, ключового напрямку для Nvidia, зросла на 400%.

Попри це, акції компанії знизилися в позабіржовій торгівлі після зростання майже на 4% під час регулярної сесії.

Перевищення доходу над консенсус-прогнозом Волл-стріт склало $1,2 млрд. Це – найменший відрив з початку ШІ-буму Nvidia у 2023 році.

Чистий прибуток компанії досяг $22,1 млрд, що на 80% більше, ніж за аналогічний квартал 2024 року. Nvidia підтвердила, що нова лінійка Blackwell тимчасово знизить валову маржу, яка може опуститися до рівня 70%. Однак навіть цей показник значно перевищує середній рівень у напівпровідниковій галузі (51,5%).

Контекст

Ринок напружено стежить за ситуацією навколо штучного інтелекту, оскільки є побоювання, що індустрія ШІ може перегрітися. Нещодавні корекції акцій Nvidia після появили ШІ-моделі китайського стартапу DeepSeek та можливе уповільнення розширення дата-центрів Microsoft викликали дискусії про довгострокову перспективу ШІ-буму.

Водночас великі технологічні корпорації продовжують інвестувати мільярди у розвиток обчислювальних потужностей, що поки що підтримує зростання попиту на ШІ-чипи Nvidia.

Очікується, що компанія дасть відповіді на головні виклики галузі під час конференції GTC у березні, де планує представити нові рішення після успішного запуску Blackwell.

Blackwell – передовий ШІ-чип від Nvidia, представлений у березні 2024 року. Названий на честь математика Девіда Блеквелла. Він розроблений для задач ШІ, зокрема генеративних моделей і великих мовних систем. Чип виготовлений за 4-нм техпроцесом TSMC, має 208 млрд транзисторів і об’єднує два кристали з продуктивністю до 20 петафлопс (FP4). Завдяки тензорним ядрам і Transformer Engine другого покоління він підтримує моделі з трильйонами параметрів, будучи в 25 разів енергоефективнішим за попередника H100.

Призначений для хмарних обчислень, обробки великих даних і ШІ-досліджень, Blackwell використовується такими компаніями, як Amazon, Google та OpenAI. Попит на нього настільки високий, що виробництво на 2025 рік уже розпродане.