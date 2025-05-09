Nvidia випустить спрощену версію чипа H20 для Китаю, щоб обійти обмеження США – Reuters

Американський виробник мікросхем Nvidia планує у липні представити оновлену версію ШІ-чипа H20 для китайського ринку. Про це Reuters повідомили три джерела, знайомі з ситуацією. Технічні характеристики чипа розроблені так, щоб відповідати новим експортним обмеженням США.

Деталі

Компанія вже поінформувала про це ключових клієнтів у Китаї, зокрема великі хмарні сервіси.

Модифікований H20 матиме значно слабші характеристики, включно з меншою оперативною памʼяттю, сказав один зі співрозмовників агентства.

Інше джерело зазначає, що замовники зможуть самостійно змінювати конфігурацію модуля, щоб налаштовувати рівень продуктивності чипа.

Nvidia не коментує цю інформацію. Міністерство торгівлі США також не дало офіційної відповіді.

Контекст

США з 2022 року поступово обмежують експорт передових чипів до Китаю, побоюючись їхнього можливого військового використання. Восени 2023 року Вашингтон посилив ці обмеження.

Відтоді чип H20 став найпотужнішою моделлю Nvidia, дозволеною до експорту в Китай – до того моменту, як у квітні 2024 року США вимагали на нього ліцензію.

У відповідь Nvidia почала розробку спрощеної версії H20, орієнтуючись на нові технічні критерії. Це вже не перша спроба компанії втримати позиції на одному з ключових ринків. Китай у 2024 фінансовому році приніс Nvidia $17 млрд виторгу – це 13% загального доходу.

Минулого місяця CEO Nvidia Дженсен Хуанг відвідав Пекін і зустрівся з місцевими посадовцями. Він наголосив, що Китай залишається для компанії стратегічно важливим.

Попит на H20 серед китайських гігантів, таких як Tencent, Alibaba та ByteDance, різко зріс на тлі активного розвитку дешевших моделей ШІ, які створюють локальні стартапи, зокрема DeepSeek. За даними Reuters, з січня Nvidia отримала замовлень на H20 на $18 млрд.

Санкції та обмеження США відкривають можливості для місцевих виробників. Nvidia оцінила свої втрати від цього в $5,5 млрд.