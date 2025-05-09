Трамп погрожує залишити виробника Barbie без ринку США

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити жорсткі заходи проти компанії Mattel, яка володіє брендами Barbie, Hot Wheels, Uno та American Girl, через її небажання переносити виробництво до Сполучених Штатів. Про це пише The Independent 9 травня.

Деталі

Трамп пригрозив Mattel 100% митом на продукцію, оскільки компанія відмовляється повертати виробництво іграшок із Китаю до США, натомість плануючи релокацію до Індії та інших країн. Цього року Mattel переносить виробництво 500 видів іграшок із Китаю.

Виробництво в США значно дорожче, що унеможливлює створення доступних іграшок навіть для американського ринку, пояснив голова Mattel Інон Крейц. «Якщо мито буде введено, ми встановимо 100-відсотковий тариф, і Mattel не зможе продавати іграшки в США, які є їхнім найбільшим ринком», – відповів Трамп.

Крейц зазначив, що в США компанія займається дизайном, розробкою продуктів і управлінням брендами, але виробництво за кордоном дозволяє забезпечити якість і доступність іграшок.

Наразі 20% іграшок Mattel на американському ринку імпортується з Китаю, але компанія планує знизити цей показник до 15% наступного року та до 10% або менше до 2027 року.

Mattel прагне зберегти 40-50% своєї продукції за ціною до $20, хоча деякі ціни в США можуть зрости. The Independent зазначає, що повернення виробництва до США є пріоритетом для Трампа, і він сприймає дії Mattel як спробу домовитися про компроміс.

Контекст

Після інавгурації в січні Дональд Трамп запровадив 20% мита на всі товари з Китаю, а 2 квітня оголосив про введення глобальних взаємних мит. 9 квітня він тимчасово призупинив підвищення мит для деяких країн на 90 днів, але збільшив мита на китайські товари до 125%.

Пізніше Трамп підняв мита на імпорт із Китаю з 84% до 125%. З урахуванням раніше введеного 20% мита, пов’язаного з фентанілом, загальна ставка мит США на китайські товари досягла 145%.

У відповідь 11 квітня Китай заявив, що з 12 квітня запровадить мито у розмірі 125% на всі американські товари, що стало новим етапом торговельної ескалації.

На цьому тлі компанія Mattel, відома ляльками Barbie, повідомила про підвищення цін на свою продукцію в США через нові мита на імпорт із Китаю. За словами фінансового директора Mattel Ентоні Ді Сільвестро, цього року мита обійдуться компанії в $270 млн. Щоб мінімізувати збитки, Mattel планує перенести частину виробництва з Китаю до інших країн і підняти ціни на деякі іграшки в США.