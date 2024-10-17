Інвестиції в українські оборонні стартапи цьогоріч можуть сягнути $50 млн – дослідження KSE та Brave1

Суми інвестицій в українські стартапи можуть зрости в 10 разів у 2024-му порівняно з попереднім роком – до $50 млн. Про це йдеться у дослідженні української дронової індустрії від KSE Institute та Brave1, представленому на Defense Tech Valley.

Ключові факти

У 2023 році українські оборонні стартапи залучили до $5 млн інвестицій, у 2024-му сума може сягнути $50 млн, йдеться у дослідженні KSE Institute та кластеру розвитку військових технологій Brave1. «Середній розмір інвестиційних раундів збільшився з $500 000 до $1–3 млн, що свідчить про посилення довіри інвесторів до українських розробників», – зазначено у звіті.

Виробничі потужності галузі суттєво збільшилися. Якщо у 2023 році було вироблено близько 300 000 безпілотників, то у 2024-му українські виробники здатні виготовити до 4 млн одиниць дронів. Першим завданням було швидко налагодити масове виробництво БПЛА, сьогодні пріоритет змістився на ефективність і новітні технології, йдеться в дослідженні KSE Institute та Brave1.

Попри те, що обсяги інвестицій зростають, фінансування все ще недостатньо для досягнення повного виробничого потенціалу, йдеться у звіті. «У першому півріччі держава профінансувала виробництво приблизно 1 млн одиниць, тому залучення додаткових джерел фінансування є важливим для подальшого розвитку галузі», – зазначено в повідомленні.

Галузь додатково стикається з кадровими проблемами. Зокрема, йдеться про складнощі у бронюванні ключових фахівців і брак висококваліфікованих працівників.

Загалом на платформі Brave1 зареєстровано понад 2800 розробок від більш ніж 1200 українських виробників, свідчить звіт. Спостерігається прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів, а також у розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій – використання комп’ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв’язку.

Контекст

Український держбюджет покриває менше третини спроможностей українських виробників – на закупівлю озброєння в держбюджеті цьогоріч передбачено лише $6 млрд із необхідних $20 млрд, розповідав у квітні 2024-го Олександр Камишін, колишній міністр стратегічних галузей промисловості.

Міноборони уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, з яких 45% – це виробники дронів, сказав на початку серпня 2024-го керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський. Український оборонно-промисловий комплекс на другому році повномасштабного вторгнення Росії зріс утричі – до $3 млрд. Серед 500 оборонних компаній, які працюють на цьому ринку, 80% – приватні.

Загалом з початку поточного року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони законтрактувала вже понад 400 000 БпЛА всіх видів, повідомила директорка Марина Безрукова. «Перелік – це невелика та найбільш пріоритетна частка великої потреби, зібраної від військових, на яку передбачене фінансування. Бо можливості бюджету справді обмежені», – пояснила вона.