Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України ІХ скликання у шахрайстві. У межах справи перевіряються факти причетності до цього колишнього міністра інфраструктури, повідомила пресслужба відомства. Правоохоронці не називають імен, але наведені факти свідчать, що йдеться про Євгена Шевченка та Олександра Кубракова. Раніше про обшуки у ексміністра повідомили джерела УП .

Деталі

За версією слідства, народний депутат у 2021 році, через зв’язки з політичним керівництвом Білорусі, організував укладення договору поставки мінеральних добрив між окремими компаніями.

Тоді ж, діючи в змові, з наразі невстановленими особами, повідомив компаніям-постачальникам міндобрив завідомо неправдиву інформацію про те, що Білоруська залізниця не погоджує перевезення вантажу через невідповідність вагонів-цистерн.

Слідство заявляє, що депутат пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання та отримати погодження від білоруської сторони. Для цього, підозрюваний вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з конкретною особою – фізичним підприємцем, який був його сином.

Відтак, з грудня 2021 до лютого 2022 на рахунок цього ФОПа юридична компанія перерахувала 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які насправді не надавалися.

Таким чином, народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, заявив Офіс Генпрокурора.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється ГСУ ДБР, за оперативного супроводу СБУ.

У межах розслідування кримінального провадження перевіряються факти причетності до зазначеного злочину колишнього міністра інфраструктури України, повідомило слідство.

Ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook спростував свою причетність до цієї справи. «Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення», – написав він.

Контекст

Народний депутат Шевченко неодноразово опинявся в центрі скандалів через проросійські заяви та прихильність до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У квітні 2021 року він самовільно відвідав Мінськ і зустрівся з Лукашенком, стверджуючи, що третина українців хотіла б бачити того президентом України. У травні того ж року фракція «Слуга народу» виключила його зі свого складу.

У 2023 році начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Шевченко нібито контактував із Лукашенком на прохання українських спецслужб, однак у розвідці пізніше заявили, що депутат не має до них жодного стосунку.

У листопаді 2024 року Шевченку оголосили першу підозру в держзраді за дії, які підривали обороноздатність і інформаційну безпеку України ще до початку повномасштабної війни. У червні 2025 року він отримав нову підозру – вже за події після вторгнення РФ. Наразі перебуває під вартою в СІЗО.