Вбивство колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня, не було випадковим, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Доповнено 11:51. Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили , що 52-річному жителю Львова оголосили підозру у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

Деталі

Вигівський також оприлюднив фото затримання підозрюваного. За його словами, у злочині простежується російський слід.

За даними поліції, 30 серпня у Сихівському районі Львова зловмисник, замаскований під кур’єра, здійснив вісім пострілів у політика. Після цього він намагався приховати сліди: перевдягнувся, позбувся зброї та переховувався на Хмельниччині.

Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що 52-річному жителю Львова оголосили підозру у вбивстві нардепа Андрія Парубія. За словами керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета, підозра базується на вагомих доказах, які підтверджують причетність затриманого до вбивства депутата. Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі зі затриманим проводять слідчі дії, а також тривають обшуки за місцями його проживання та перебування.

Контекст

Андрія Парубія було вбито у Львові 30 серпня. Стрілянина сталася у Франківському районі міста, і від отриманих поранень політик загинув на місці.

У ніч на 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці затримали підозрюваного на Хмельниччині. За їхніми даними, злочин ретельно готувався: зловмисник вивчав розклад пересувань Парубія, планував маршрут і спосіб втечі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що підозрюваний уже дав перші свідчення.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв повідомив, що за пів року до вбивства Парубій просив про державну охорону, але в Управлінні державної охорони відповіли, що він не входить до переліку осіб, яким надається така охорона. Держохорона могла бути надана Парубію під час його роботи головою Верховної Ради у 2016–2019 роках або протягом року після завершення повноважень.

Церемонія прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 1 вересня о 19:00 в Архикатедральному соборі Святого Юра. Поховальний обряд розпочнеться 2 вересня о 12:00 у тому ж соборі. О 13:30 на площі Ринок біля Ратуші відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховають Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі.