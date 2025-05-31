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Офісами групи DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського прокотилась хвиля обшуків, які компанія називає незаконними. Справа стосується розкрадань в «Укртатнафті», де Ярославський має 21% акцій. Що відбувається і чим це загрожує бізнесмену?
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