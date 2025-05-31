Офісами групи DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського прокотилась хвиля обшуків, які компанія називає незаконними. Справа стосується розкрадань в «Укртатнафті», де Ярославський має 21% акцій. Що відбувається і чим це загрожує бізнесмену?