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«Роботу паралізовано». Поліція провела обшуки в DCH Ярославського у справі про нібито розкрадання $140 млн в «Укртатнафті». Що йому загрожує?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Олександр Ярославський /надано пресслужбою

Олександр Ярославський Фото надано пресслужбою

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Офісами групи DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського прокотилась хвиля обшуків, які компанія називає незаконними. Справа стосується розкрадань в «Укртатнафті», де Ярославський має 21% акцій. Що відбувається і чим це загрожує бізнесмену?

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