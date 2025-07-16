Національна поліція 16 липня повідомила про викриття масштабної схеми, у якій, за даними правоохоронців, фігурує підсанкційний український бізнесмен і колишній народний депутат шістьох скликань. За версією слідства, він організував виробництво і збут українських ліків на території РФ, зокрема для потреб російських силових структур. Компанія «Артеріум» підтвердила Forbes Ukraine, що обшуки проходять на їхніх підприємствах.

Ключові факти

Оперативники ДСР, слідчі поліції провели 16 липня понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області.

Керівництво однієї з найбільших фармацевтичних компаній України забезпечило передачу російській дочірній компанії документації, ліцензій та технологій для виробництва українських ліків, йдеться в повідомленні Нацполіції. Препарати виготовлялися на заводах у РФ і продавалися під брендом української компанії, у тому числі для військових госпіталів і силових структур РФ, зазначають у відомстві.

За даними слідства, схема діяла до та після повномасштабного вторгнення, а сам бізнес приніс бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податкових надходжень за два роки. Загальний прибуток російської компанії, яку поліція вважає підконтрольною українському бізнесмену, оцінюють у 892 млн рублів (понад 420 млн грн).

Підозри отримали дев’ятеро осіб, серед них бізнесмен, керівники фармкомпанії, фінансові менеджери та комерційний директор дистриб’ютора Державної фармакопеї України.

У поліції не розголошують ім’я підозрюваного, однак наведені деталі вказують на Костянтина Жеваго — власника фармацевтичної компанії «Артеріум».

У відповідь на запит Forbes Ukraine, в компанії підтвердили, що обшуки відбуваються у них. «Готуємо офіційну заяву», – повідомили в пресслужбі компанії.

Національна поліція України 16 липня повідомила про викриття масштабної фармацевтичної схеми

Контекст

«Артеріум» – четвертий за обсягами виробник ліків в Україні. За даними Proxima Research, частка виробника на роздрібному ринку у 2024-му склала 3,1%. Аптечні продажі ліків у гривневому вираженні зросли на 20,7%. 90% «Артеріум» належить Костянтину Жеваго. Виторг «Корпорації Артеріум» склав 5,3 млрд грн у 2024-му.

Це вже другий раз обшуки в компанії за рік. У лютому 2025-го СБУ провело обшуки в фармкомпаніях «Дарниця», Farmak та «Артеріум».