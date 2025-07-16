Національна поліція 16 липня повідомила про викриття масштабної схеми, у якій, за даними правоохоронців, фігурує підсанкційний український бізнесмен і колишній народний депутат шістьох скликань. За версією слідства, він організував виробництво і збут українських ліків на території РФ, зокрема для потреб російських силових структур. Компанія «Артеріум» підтвердила Forbes Ukraine, що обшуки проходять на їхніх підприємствах.
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Ключові факти
- Оперативники ДСР, слідчі поліції провели 16 липня понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та Київській області.
- Керівництво однієї з найбільших фармацевтичних компаній України забезпечило передачу російській дочірній компанії документації, ліцензій та технологій для виробництва українських ліків, йдеться в повідомленні Нацполіції. Препарати виготовлялися на заводах у РФ і продавалися під брендом української компанії, у тому числі для військових госпіталів і силових структур РФ, зазначають у відомстві.
- За даними слідства, схема діяла до та після повномасштабного вторгнення, а сам бізнес приніс бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податкових надходжень за два роки. Загальний прибуток російської компанії, яку поліція вважає підконтрольною українському бізнесмену, оцінюють у 892 млн рублів (понад 420 млн грн).
- Підозри отримали дев’ятеро осіб, серед них бізнесмен, керівники фармкомпанії, фінансові менеджери та комерційний директор дистриб’ютора Державної фармакопеї України.
- У поліції не розголошують ім’я підозрюваного, однак наведені деталі вказують на Костянтина Жеваго — власника фармацевтичної компанії «Артеріум».
- У відповідь на запит Forbes Ukraine, в компанії підтвердили, що обшуки відбуваються у них. «Готуємо офіційну заяву», – повідомили в пресслужбі компанії.
Контекст
«Артеріум» – четвертий за обсягами виробник ліків в Україні. За даними Proxima Research, частка виробника на роздрібному ринку у 2024-му склала 3,1%. Аптечні продажі ліків у гривневому вираженні зросли на 20,7%. 90% «Артеріум» належить Костянтину Жеваго. Виторг «Корпорації Артеріум» склав 5,3 млрд грн у 2024-му.
Це вже другий раз обшуки в компанії за рік. У лютому 2025-го СБУ провело обшуки в фармкомпаніях «Дарниця», Farmak та «Артеріум».
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