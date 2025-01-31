Маркетплейс дронів для військових. Оператор тилу та Міноборони запускають платформу, де військові зможуть замовляти безпілотники. Чи виграють від цього виробники

Міністерство оборони та Державний оператор тилу готуються запустити систему Dot-Chain Defence для постачання безпілотників та РЕБ у ЗСУ. Вона працюватиме за аналогом уже існуючої системи для забезпечення тилових потреб армії Dot-Chain. Що від цього нововведення виграють військовослужбовці та постачальники дронів?

У лютому Міноборони й Державний оператор тилу (ДОТ) запускають ІТ-систему Dot-Chain Defence для розподілу безпілотників і РЕБ між підрозділами. Це має пришвидшити постачання у військові частини, каже ІТ-радниця ДОТ Альона Жужа.

Систему використовуватиме Агенція оборонних закупівель (АОЗ). У 2024-му АОЗ закупила 700 000 БпЛА, йдеться у відповіді пресслужби агенції на запит Forbes. Її бюджет на дрони в 2025-му не розголошується, але загальний – майже 300 млрд грн.