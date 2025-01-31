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Міноборони і Державний оператор тилу запускають Dot-Chain Defence /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Маркетплейс дронів для військових. Оператор тилу та Міноборони запускають платформу, де військові зможуть замовляти безпілотники. Чи виграють від цього виробники

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

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Як працюватиме система Dot-Chain Defence для постачання безпілотників у ЗСУ Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Міністерство оборони та Державний оператор тилу готуються запустити систему Dot-Chain Defence для постачання безпілотників та РЕБ у ЗСУ. Вона працюватиме за аналогом уже існуючої системи для забезпечення тилових потреб армії Dot-Chain. Що від цього нововведення виграють військовослужбовці та постачальники дронів?

У лютому Міноборони й Державний оператор тилу (ДОТ) запускають ІТ-систему Dot-Chain Defence для розподілу безпілотників і РЕБ між підрозділами. Це має пришвидшити постачання у військові частини, каже ІТ-радниця ДОТ Альона Жужа. 

Систему використовуватиме Агенція оборонних закупівель (АОЗ). У 2024-му АОЗ закупила 700 000 БпЛА, йдеться у відповіді пресслужби агенції на запит Forbes. Її бюджет на дрони в 2025-му не розголошується, але загальний – майже 300 млрд грн. 

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