Високі податки і непередбачувані дії держави. Платформа «Пульс» назвала головні проблеми бізнесу

У «Пульсі» бізнес оцінює взаємодію з держорганами, повідомляє про бар’єри та пропонує рішення. Зібрані коментарі аналізуються за допомогою інструментів ШІ.

Платформа «Пульс», що збирає відгуки бізнесу про взаємодію з державою, отримала понад 60 000 оцінок, повідомило Міністерство економіки 16 квітня. Серед головних проблем названих підприємцями – високий рівень податкового навантаження, непередбачувані дії держави та регуляторних органів і тп.

Ключові факти

Станом на 16 квітня на платформі «Пульс» зібрані понад 60 000 оцінок від бізнесу і проаналізовані понад 7500 коментарів, з яких 17% містять конкретні пропозиції. Ці дані автоматично обробляються ШІ-модулем, що виділяє ключові теми та групує повідомлення для подальшого аналізу.

Згідно із даними, ТОП проблеми підприємців такі:

Високий рівень податкового навантаження Непередбачувані дії держави та регуляторних органів Адміністративний тиск та бюрократія у відносинах з держорганами Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку Блокування податкових накладних

Серед найбільш згадуваних органів: Державна податкова служба (2518 оцінок), Міністерство фінансів (833), правоохоронні органи (265) та Міністерство економіки (125).

Регіонами із найбільшою кількістю оцінок стали: Київ – 11 218, Дніпропетровська область – 5350, Київська область – 4725, Львівська область – 3973, Харківська область – 3944.

Звіт також містить аналіз найчастіших слів у коментарях. Серед них — «податки», «війна», «малий бізнес», «корупція».

«Наразі це –рання альфа-версія аналітики, де ми лише навчаємо модель, вдосконалюємо промпти та структуруємо дані. Тому результати можуть містити похибки», – повідомило відомство.

До ШІ-аналітики вже мають доступ представники державних органів усіх рівнів — від центральних міністерств до обласних адміністрацій. Дані з «Пульсу» використовуються для покращення державних послуг і розробки реформ на основі реальних запитів бізнесу.

Контекст

У липні 2024-го платформу «Пульс» запустили в режимі бета-тестування. Мета платформи – створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом для підвищення якості державних послуг, зазначило Мінекономіки.

У вересні у «Пульсі» для українських підприємців зʼявилась можливість проголосувати за найбільш актуальні проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу.

Але за пів року роботи «Пульс» не став популярним інструментом серед підприємців. Станом на початок березня 2025-го на платформі було приблизно 170 відгуків. Поки що середня оцінка державних органів на платформі – пʼять з десяти.

Спробувати перезапустити платформу в ОП вирішили, долучивши до неї й регіональний бізнес. Як в ОП та Кабміні планують розвʼязувати проблеми бізнесу та чи готові підприємці до діалогу з владою – читайте тут.