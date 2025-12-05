Чорна п’ятниця у листопаді 2025-го збільшила трафік онлайн-ритейлерів на 42%, а доходи у доларах – на 33%. Про це йдеться у дослідженні Promodo та eSputnik.

Деталі

Трафік на тижні Чорної пʼятниці у 2025-му зріс на 42%, а активне зростання продажів почалося вже з 21 листопада.

Онлайн-ритейлери з різних ніш у середньому отримали на 33% більше доходу у доларах, ніж торік.

Кількість замовлень зросла на 25%, тоді як середній чек майже не змінився: +7% у доларах.

Найбільше зростання доходів зафіксували в категоріях електроніки (+37%), ювелірних виробів (+32%) та продуктів і алкоголю (+30%).

Найефективнішим каналом залучення аудиторії став платний трафік.

Частка покупок зі смартфонів у листопаді піднялася з 75% до 78%.

Бренди намагалися вирізнитися та запускали акції під власними назвами – «руда», «рожева» чи «жовта» пʼятниця.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Сезон високих продажів, що стартує на Чорну пʼятницю, може приносити ритейлу до 10% річного виторгу.

У 2024 році тиждень Чорної пʼятниці дав мережі «Фокстрот» утричі більший виторг порівняно зі звичайним тижнем, а середній чек виріс до 9000 грн (+10% р/р). Попит на зарядні станції підскочив на 900%, на телевізори – на 489%, а на великі й дрібні побутові прилади зріс більш ніж утричі.