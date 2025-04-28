Українські моделі OnlyFans заробили $111 млн за три роки – ДПС

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020-2022 років заробили $111 млн, повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтервʼю ЕП. Він додав, що ДПС не зверталася до компанії Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, з проханням заблокувати сторінки українців, у яких є податковий борг.
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Ключові факти
- За даними ДПС, у 2020-2022 роках 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7036 зареєстрованих акаунтів (платформа дозволяє реєструвати декілька акаунтів на одну людину).
- «Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобовʼязання становить понад 250 млн грн», – сказав він.
- Кравченко додав, що 606 податкових перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок.
- Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 млн грн. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 млн грн.
- Загальна сума виплаченого доходу з 2020 по 2022 роки цим фізичним особам становить $111 млн.
- «Також ми надіслали 5 126 запитів платникам податків. 748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 млн грн», – сказав Кравченко.
- У вересні 2024 року ДПС отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans.Отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок.
- Очільник ДПС відмовився відповідати на питання про те, чи не призведе подача декларації моделлю OnlyFans до притягнення до відповідальності за спробу легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, адже виготовлення порно в Україні є кримінальним злочином. «Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон», – зазначив він.
Контекст
OnlyFans, створений у 2016 році Тімом і Гаєм Стокле, дозволяє творцям контенту, зокрема музикантам і зіркам еротики, продавати відео, повідомлення і статті фанатам. Автори отримують 80% доходу, а 20% йде на комісію сервісу. У 2018 році більшість акцій Fenix International придбав Леонід Радвінський.
OnlyFans платить в Україні так званий податок на Google – $1,27 млн у 2023-му. Кількість українських акаунтів на сервісі збільшується в середньому втричі щороку, заявляв голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
У вересні 2024-го податкова отримала інформацію про доходи українських творців контенту на платформі. Йдеться про мільйони доларів. З іноземних доходів такі громадяни мають сплатити податки.
Про те, як моделі OnlyFans хочуть легалізуватися, але бояться вʼязниці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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