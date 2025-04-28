Українські моделі OnlyFans заробили $111 млн за три роки – ДПС

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020-2022 років заробили $111 млн, повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтервʼю ЕП . Він додав, що ДПС не зверталася до компанії Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, з проханням заблокувати сторінки українців, у яких є податковий борг.

Ключові факти

За даними ДПС, у 2020-2022 роках 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7036 зареєстрованих акаунтів (платформа дозволяє реєструвати декілька акаунтів на одну людину).

«Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобовʼязання становить понад 250 млн грн», – сказав він.

Кравченко додав, що 606 податкових перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок.

Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 млн грн. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 млн грн.

Загальна сума виплаченого доходу з 2020 по 2022 роки цим фізичним особам становить $111 млн.

«Також ми надіслали 5 126 запитів платникам податків. 748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 млн грн», – сказав Кравченко.

У вересні 2024 року ДПС отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans.Отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок.

Очільник ДПС відмовився відповідати на питання про те, чи не призведе подача декларації моделлю OnlyFans до притягнення до відповідальності за спробу легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, адже виготовлення порно в Україні є кримінальним злочином. «Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон», – зазначив він.

Контекст

OnlyFans, створений у 2016 році Тімом і Гаєм Стокле, дозволяє творцям контенту, зокрема музикантам і зіркам еротики, продавати відео, повідомлення і статті фанатам. Автори отримують 80% доходу, а 20% йде на комісію сервісу. У 2018 році більшість акцій Fenix International придбав Леонід Радвінський.

OnlyFans платить в Україні так званий податок на Google – $1,27 млн у 2023-му. Кількість українських акаунтів на сервісі збільшується в середньому втричі щороку, заявляв голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

У вересні 2024-го податкова отримала інформацію про доходи українських творців контенту на платформі. Йдеться про мільйони доларів. З іноземних доходів такі громадяни мають сплатити податки.

Про те, як моделі OnlyFans хочуть легалізуватися, але бояться вʼязниці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.