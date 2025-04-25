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OpenAI представила «полегшену» версію інструменту глибокого дослідження ChatGPT

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

OpenAI анонсувала запуск нової «полегшеної» версії інструменту глибокого дослідження ChatGPT, який аналізує вебресурси для створення дослідницьких звітів на задану тему. Ця функція стане доступною для користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro, йдеться у повідомленні компанії від 24 квітня.

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Деталі 

  • Полегшена версія глибокого дослідження, яка також відкриється для безкоштовних користувачів ChatGPT із сьогоднішнього дня, працює на базі моделі o4-mini від OpenAI. 
  • За словами компанії, вона менш потужна, ніж «повна» версія, але дешевша в обслуговуванні, що дозволяє збільшити ліміти використання.
  • Відповіді, як правило, будуть коротшими, але «збережуть глибину та якість, до яких ви звикли», заявили в OpenAI. 
  • Зазначається, що коли ліміти оригінальної версії глибокого дослідження вичерпано, запити автоматично перемикаються на полегшену версію.
  • Полегшена версія глибокого дослідження стане доступною для користувачів Enterprise та освітніх установ наступного тижня з тими ж лімітами використання, що й для користувачів Team, повідомили в компанії. 

Контекст 

ChatGPT, представлений у листопаді 2022 року, стрімко здобув популярність. За даними компанії, сервіс має понад 400 млн активних користувачів щотижня.

У лютому OpenAI запустила новий інструмент для ChatGPT під назвою Deep Research, призначений для ґрунтовних досліджень. Як це працює: користувач задає питання, а ChatGPT аналізує численні онлайн-джерела, створюючи детальний звіт рівня професійного аналітика. Ця функція корисна для науковців у сферах фінансів, політики чи інженерії, а також для звичайних користувачів, наприклад, при виборі автомобіля чи житла.

Процес одного дослідження триває від 5 до 30 хвилин. Інструмент працює на основі моделі o3, яка підтримує логічне мислення, і доступний для користувачів ChatGPT Pro в США з лімітом до 100 досліджень на місяць. OpenAI планує незабаром розширити доступ до цієї функції для інших підписників.

Водночас Deep Research може генерувати вигадані дані, плутати чутки з фактами або надавати неповні оцінки, тому результати варто перевіряти.

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