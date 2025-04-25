OpenAI представила «полегшену» версію інструменту глибокого дослідження ChatGPT

OpenAI анонсувала запуск нової «полегшеної» версії інструменту глибокого дослідження ChatGPT, який аналізує вебресурси для створення дослідницьких звітів на задану тему. Ця функція стане доступною для користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro, йдеться у повідомленні компанії від 24 квітня.

Деталі

Полегшена версія глибокого дослідження, яка також відкриється для безкоштовних користувачів ChatGPT із сьогоднішнього дня, працює на базі моделі o4-mini від OpenAI.

За словами компанії, вона менш потужна, ніж «повна» версія, але дешевша в обслуговуванні, що дозволяє збільшити ліміти використання.

Відповіді, як правило, будуть коротшими, але «збережуть глибину та якість, до яких ви звикли», заявили в OpenAI.

Зазначається, що коли ліміти оригінальної версії глибокого дослідження вичерпано, запити автоматично перемикаються на полегшену версію.

Полегшена версія глибокого дослідження стане доступною для користувачів Enterprise та освітніх установ наступного тижня з тими ж лімітами використання, що й для користувачів Team, повідомили в компанії.

Контекст

ChatGPT, представлений у листопаді 2022 року, стрімко здобув популярність. За даними компанії, сервіс має понад 400 млн активних користувачів щотижня.

У лютому OpenAI запустила новий інструмент для ChatGPT під назвою Deep Research, призначений для ґрунтовних досліджень. Як це працює: користувач задає питання, а ChatGPT аналізує численні онлайн-джерела, створюючи детальний звіт рівня професійного аналітика. Ця функція корисна для науковців у сферах фінансів, політики чи інженерії, а також для звичайних користувачів, наприклад, при виборі автомобіля чи житла.

Процес одного дослідження триває від 5 до 30 хвилин. Інструмент працює на основі моделі o3, яка підтримує логічне мислення, і доступний для користувачів ChatGPT Pro в США з лімітом до 100 досліджень на місяць. OpenAI планує незабаром розширити доступ до цієї функції для інших підписників.

Водночас Deep Research може генерувати вигадані дані, плутати чутки з фактами або надавати неповні оцінки, тому результати варто перевіряти.