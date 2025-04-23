Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

OpenAI готова купити браузер Chrome у Google, якщо суд змусить його продати

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Компанія OpenAI буде зацікавлена ​​у покупці браузера Chrome компанії Google, якщо федеральний суд вирішить виділити його в окрему компанію, сказав керівник ChatGPT Нік Терлі на судовому засіданні 22 квітня, пише Bloomberg.

Якщо суд накаже Google продати свій популярний веб-браузер, це стане першим рішенням про поділ великої американської компанії з моменту поділу AT&T у 1980-х роках.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти

  • «Так, ми б це зробили, як і багато інших сторін», – сказав Нік Терлі, керівник ChatGPT компанії OpenAI, у відповідь на питання про те, чи буде компанія прагнути купити браузер Google.
  • В даний час чат-бот OpenAI, ChatGPT, має розширення у браузері Chrome від Google, доступне для завантаження користувачами. Але глибша інтеграція Chrome у OpenAI дозволить створити найкращий продукт, сказав Терлі. За його словами, компанія могла б запропонувати «дійсно неймовірний досвід», якби ChatGPT був інтегрований у Chrome. «Ми мали б можливість познайомити користувачів з тим, як виглядає перший досвід ШІ», – сказав він.
  • Терлі сказав, що одна із найскладніших проблем компанії сьогодні – це дистрибуція. Хоча вона досягла угоди про інтеграцію ChatGPT до iPhone від Apple Inc., вона не досягла жодного успіху з виробниками смартфонів Android.
  • Пізніше у своїх свідченнях керівник ChatGPT сказав, що він «глибоко стурбований тим, що нас можуть закрити деякі великі компанії на ринку, такі як Google».
  • «У нас є потужні конкуренти, які контролюють точки доступу до того, як люди знаходять продукти, включаючи наш продукт. Люди знаходять їх через браузер чи через магазин додатків, – сказав він. – Реальний вибір стимулює конкуренцію. Користувачі повинні мати можливість обирати».
  • Терлі був викликаний Міністерством юстиції США для надання свідчень у рамках судового розгляду проти Google. Суд визначає, які зміни має внести Alphabet Inc. Google у свій бізнес після того, як минулого року суд постановив, що компанія монополізувала ринок пошуку. 
  • Суддя Аміт Мехта має вирішити до серпня, які ділові практики Google має змінити. Міністерство юстиції США вимагає, щоб Google відмовився від Chrome.

Контекст

ChatGPT, запущений у листопаді 2022 року, швидко став вірусним. У лютому OpenAI заявила, що має понад 400 млн активних користувачів щотижня. 

21 квітня Міністерство юстиції США закликало федерального суддю послабити контроль Google на ринку пошукових систем, примусово продавши її веб-браузер Chrome, що стало початком нової фази антимонопольної справи.

Google стверджує, що пропозиція уряду нашкодить споживачам, зробивши повсякденні продукти Google гіршими, і це зашкодить лідерству США у сфері технологій.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні