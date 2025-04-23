OpenAI готова купити браузер Chrome у Google, якщо суд змусить його продати

Компанія OpenAI буде зацікавлена ​​у покупці браузера Chrome компанії Google, якщо федеральний суд вирішить виділити його в окрему компанію, сказав керівник ChatGPT Нік Терлі на судовому засіданні 22 квітня, пише Bloomberg.

Якщо суд накаже Google продати свій популярний веб-браузер, це стане першим рішенням про поділ великої американської компанії з моменту поділу AT&T у 1980-х роках.