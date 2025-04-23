OpenAI готова купити браузер Chrome у Google, якщо суд змусить його продати

Компанія OpenAI буде зацікавлена у покупці браузера Chrome компанії Google, якщо федеральний суд вирішить виділити його в окрему компанію, сказав керівник ChatGPT Нік Терлі на судовому засіданні 22 квітня, пише Bloomberg.
Якщо суд накаже Google продати свій популярний веб-браузер, це стане першим рішенням про поділ великої американської компанії з моменту поділу AT&T у 1980-х роках.
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Ключові факти
- «Так, ми б це зробили, як і багато інших сторін», – сказав Нік Терлі, керівник ChatGPT компанії OpenAI, у відповідь на питання про те, чи буде компанія прагнути купити браузер Google.
- В даний час чат-бот OpenAI, ChatGPT, має розширення у браузері Chrome від Google, доступне для завантаження користувачами. Але глибша інтеграція Chrome у OpenAI дозволить створити найкращий продукт, сказав Терлі. За його словами, компанія могла б запропонувати «дійсно неймовірний досвід», якби ChatGPT був інтегрований у Chrome. «Ми мали б можливість познайомити користувачів з тим, як виглядає перший досвід ШІ», – сказав він.
- Терлі сказав, що одна із найскладніших проблем компанії сьогодні – це дистрибуція. Хоча вона досягла угоди про інтеграцію ChatGPT до iPhone від Apple Inc., вона не досягла жодного успіху з виробниками смартфонів Android.
- Пізніше у своїх свідченнях керівник ChatGPT сказав, що він «глибоко стурбований тим, що нас можуть закрити деякі великі компанії на ринку, такі як Google».
- «У нас є потужні конкуренти, які контролюють точки доступу до того, як люди знаходять продукти, включаючи наш продукт. Люди знаходять їх через браузер чи через магазин додатків, – сказав він. – Реальний вибір стимулює конкуренцію. Користувачі повинні мати можливість обирати».
- Терлі був викликаний Міністерством юстиції США для надання свідчень у рамках судового розгляду проти Google. Суд визначає, які зміни має внести Alphabet Inc. Google у свій бізнес після того, як минулого року суд постановив, що компанія монополізувала ринок пошуку.
- Суддя Аміт Мехта має вирішити до серпня, які ділові практики Google має змінити. Міністерство юстиції США вимагає, щоб Google відмовився від Chrome.
Контекст
ChatGPT, запущений у листопаді 2022 року, швидко став вірусним. У лютому OpenAI заявила, що має понад 400 млн активних користувачів щотижня.
21 квітня Міністерство юстиції США закликало федерального суддю послабити контроль Google на ринку пошукових систем, примусово продавши її веб-браузер Chrome, що стало початком нової фази антимонопольної справи.
Google стверджує, що пропозиція уряду нашкодить споживачам, зробивши повсякденні продукти Google гіршими, і це зашкодить лідерству США у сфері технологій.
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