OpenAI додала бібліотеку зображень до ChatGPT. Як це працює

OpenAI запустила бібліотеку зображень у ChatGPT, яка спростить доступ до створених штучним інтелектом зображень. Про це повідомила пресслужба компанії 16 квітня.

Деталі

Функція доступна для всіх користувачів Free, Plus і Pro на мобільних пристроях і в вебверсії.

У короткому відео OpenAI демонструє, як це працює: у бічній панелі ChatGPT з’явиться розділ «Бібліотека», де відображатимуться створені вами зображення у вигляді сітки. Також видно кнопку для створення нового зображення.

Функція вже працює в iOS-додатку ChatGPT, але на вебверсії ще не з’явилася, хоча очікується її швидке впровадження.

Бібліотека буде корисною для тих, хто часто створює зображення в ChatGPT або хоче переглянути свої попередні роботи, наприклад, мистецтво в стилі Studio Ghibli чи інші творчі проєкти.

Контекст

ChatGPT, який за два роки залучив понад 300 млн щотижневих користувачів для завдань від пошуку синонімів до аналізу даних, продовжує розвиватися. 14 січня OpenAI представила ранню версію нової функції, що перетворює чат-бот на ШІ-помічника.

OpenAI разом із SoftBank, Oracle та MGX з ОАЕ створили спільне підприємство Stargate, яке інвестує $500 млрд у будівництво дата-центрів у США для OpenAI протягом чотирьох років.

Крім того, OpenAI завершує розробку власного чипа і планує розпочати його виробництво на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. у найближчі місяці.