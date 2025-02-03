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OpenAI анонсувала функцію «глибоких» досліджень у ChatGPT та презентувала спільне ШІ-підприємство з SoftBank

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

OpenAI анонсувала новий інструмент для ChatGPT під назвою Deep Research, створений для глибоких досліджень, повідомила пресслужба компанії. OpenAI створить спільне підприємство з SoftBank, яке буде спеціалізуватися на наданні ШІ-послуг бізнесам Японії, заявив гендиректор SoftBank Масайосі Сон, пише Reuters.

Деталі 

  • Функція працює наступним чином: ви ставите запитання ChatGPT, і він шукає та аналізує численні онлайн-джерела. В результаті, система створює докладний звіт на рівні аналітика-дослідника. Це стане в нагоді науковцям у галузях фінансів, політики та інженерії та побутовим користувачам, наприклад, під час вибору автомобіля чи квартири.
  • Процес одного такого дослідження займає від 5 до 30 хвилин. Функція працює на базі моделі o3, здатної до логічного мислення, і вже доступна для користувачів ChatGPT Pro в США з лімітом до 100 досліджень на місяць. В майбутньому OpenAI планує розширити доступ до цього інструменту для інших підписників.
  • Зазначається, що під час глибокого аналізу ChatGPT може надавати вигадані факти, видавати чутки за достовірну інформацію та робити неповні оцінки. Тому дані, отримані через Deep Research, слід перевіряти.
  • На даний момент інструмент доступний лише в веб-версії ChatGPT, але інтеграцію з мобільними пристроями та настільними компʼютерами планується впровадити найближчим часом.
  • Генеральний директор SoftBank Масайосі Сон оголосив про угоду з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення спільного підприємства SB OpenAI Japan для надання ШІ-послуг бізнесам Японії. SoftBank щорічно платитиме $3 млрд за використання технологій OpenAI у своїх компаніях. Спільне підприємство належатиме OpenAI та SoftBank.
  • SoftBank планує інвестувати від $15 до $25 млрд в OpenAI та $15 млрд у спільне підприємство Stargate з OpenAI і Oracle для розвитку ШІ в США. 

Контекст 

З моменту запуску два роки тому ChatGPT набув популярності серед понад 300 млн активних користувачів щотижня, які використовують його для різноманітних завдань – від пошуку синонімів до аналізу статистики.

14 січня OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, що може перетворити чат-бот на ШІ-помічника.

Раніше OpenAI, SoftBank, Oracle і державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства під назвою Stargate. У планах – інвестиції на суму $500 млрд у будівництво дата-центрів у США для OpenAI протягом наступних чотирьох років.

21 січня представники Microsoft, ключового партнера OpenAI, не брали участі в анонсі Stargate. Це свідчить про нову еру в партнерських відносинах, коли компанії стають менш залежними одна від одної, повідомляє WSJ. Партнерство між компаніями, яке було важливим для розвитку генеративного ШІ, почало слабшати через суперечки щодо збільшення потреб OpenAI у хмарних послугах. Більше про це – тут.

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