OpenAI анонсувала функцію «глибоких» досліджень у ChatGPT та презентувала спільне ШІ-підприємство з SoftBank

OpenAI анонсувала новий інструмент для ChatGPT під назвою Deep Research, створений для глибоких досліджень, повідомила пресслужба компанії. OpenAI створить спільне підприємство з SoftBank, яке буде спеціалізуватися на наданні ШІ-послуг бізнесам Японії, заявив гендиректор SoftBank Масайосі Сон, пише Reuters .

Деталі

Функція працює наступним чином: ви ставите запитання ChatGPT, і він шукає та аналізує численні онлайн-джерела. В результаті, система створює докладний звіт на рівні аналітика-дослідника. Це стане в нагоді науковцям у галузях фінансів, політики та інженерії та побутовим користувачам, наприклад, під час вибору автомобіля чи квартири.

Процес одного такого дослідження займає від 5 до 30 хвилин. Функція працює на базі моделі o3, здатної до логічного мислення, і вже доступна для користувачів ChatGPT Pro в США з лімітом до 100 досліджень на місяць. В майбутньому OpenAI планує розширити доступ до цього інструменту для інших підписників.

Зазначається, що під час глибокого аналізу ChatGPT може надавати вигадані факти, видавати чутки за достовірну інформацію та робити неповні оцінки. Тому дані, отримані через Deep Research, слід перевіряти.

На даний момент інструмент доступний лише в веб-версії ChatGPT, але інтеграцію з мобільними пристроями та настільними компʼютерами планується впровадити найближчим часом.

Генеральний директор SoftBank Масайосі Сон оголосив про угоду з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення спільного підприємства SB OpenAI Japan для надання ШІ-послуг бізнесам Японії. SoftBank щорічно платитиме $3 млрд за використання технологій OpenAI у своїх компаніях. Спільне підприємство належатиме OpenAI та SoftBank.

SoftBank планує інвестувати від $15 до $25 млрд в OpenAI та $15 млрд у спільне підприємство Stargate з OpenAI і Oracle для розвитку ШІ в США.

Контекст

З моменту запуску два роки тому ChatGPT набув популярності серед понад 300 млн активних користувачів щотижня, які використовують його для різноманітних завдань – від пошуку синонімів до аналізу статистики.

14 січня OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, що може перетворити чат-бот на ШІ-помічника.

Раніше OpenAI, SoftBank, Oracle і державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства під назвою Stargate. У планах – інвестиції на суму $500 млрд у будівництво дата-центрів у США для OpenAI протягом наступних чотирьох років.

21 січня представники Microsoft, ключового партнера OpenAI, не брали участі в анонсі Stargate. Це свідчить про нову еру в партнерських відносинах, коли компанії стають менш залежними одна від одної, повідомляє WSJ. Партнерство між компаніями, яке було важливим для розвитку генеративного ШІ, почало слабшати через суперечки щодо збільшення потреб OpenAI у хмарних послугах. Більше про це – тут.