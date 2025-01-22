Оператор lifecell планує збудувати близько 3000 базових станцій протягом трьох років

Оператор lifecell побудує близько 3000 базових станцій протягом трьох років та модернізує до 40% наявної мережі. Про це Forbes Ukraine сказав CEO групи компаній DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба .

Ключові факти

Група DVL розробила трирічний план будівництва мережі, за яким щороку будуватиме близько 1000 базових станцій і модернізувати ще близько 1000-1500. «Тобто наша мережа має збільшитися до 13 500 базових станцій, а близько 30-40% буде модернізовано», — сказав Михайло Шелемба.

Точну суму інвестицій він не повідомив, оскільки компанія ще домовляється із вендорами та підрядниками щодо суми обладнання. «Загалом орієнтуємось на суму понад $100 млн щороку», — додав він.

У розвиток фіксованого інтернету DVL планує вкласти близько $25-30 млн, щоб замінити застарілу мережу на технології DOCSIS та FTTB.

«Активно будуємо PON в Києві, Вінниці, Львові й Харкові. У середньому там близько 25% мережі покрито PON. Задача цього року – збільшити покриття до 50-60%, а у 2026-му покрити повністю», — сказав Шелемба.

Контекст

«Датагруп-Volia» та lifecell почали обʼєднання у вересні, коли компанії придбав французький мільярдер Ксавʼє Ньєль.

6 січня DVL запустила пакет послуг з фіксованим та мобільним звʼязком і платним ТБ в одному чеку. «Ми отримали кращу реакцію, ніж очікували – за два тижні понад 330 заявок в роботі та понад 170 підключень», — сказав Шелемба.

Ціль на 2025 рік — отримати 100 000 підключень.