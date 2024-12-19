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«Поки економія мінімальна». «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell будують сонячні електростанції. Як це допоможе втримати зв’язок під час блекаутів

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

2 хв читання

Зв'язок під час блекаутів від «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell, сонячна генерація в операторів /Shutterstock

«Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell будують сонячні електростанції Фото Shutterstock

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У 2024-му операторам було вкрай складно втримати звʼязок через тривалі відключення світла, які почалися з травня. Телеком-регулятор зобовʼязав їх гарантувати стабільну мережу щонайменше на 10 годин. Щоб впоратись із цим викликом, «Київстар», «Vodafone Україна» запустили пілотні проєкти з СЕС. Чому захід у відновлювальну енергетику навряд чи стане для них панацеєю?

Оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell у 2024-му запустили пілотні проєкти зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на своїх базових станціях, повідомили пресслужби компаній.  

Цей рік був найважчим для телеком-ринку – через тривалі відключення світла регулярно падав зв’язок. 16 липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав операторів до 1 лютого 2025-го забезпечити стабільність зв’язку під час блекаутів на 10 годин

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