«Поки економія мінімальна». «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell будують сонячні електростанції. Як це допоможе втримати зв’язок під час блекаутів

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У 2024-му операторам було вкрай складно втримати звʼязок через тривалі відключення світла, які почалися з травня. Телеком-регулятор зобовʼязав їх гарантувати стабільну мережу щонайменше на 10 годин. Щоб впоратись із цим викликом, «Київстар», «Vodafone Україна» запустили пілотні проєкти з СЕС. Чому захід у відновлювальну енергетику навряд чи стане для них панацеєю?
Оператори «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell у 2024-му запустили пілотні проєкти зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на своїх базових станціях, повідомили пресслужби компаній.
Цей рік був найважчим для телеком-ринку – через тривалі відключення світла регулярно падав зв’язок. 16 липня Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав операторів до 1 лютого 2025-го забезпечити стабільність зв’язку під час блекаутів на 10 годин.
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