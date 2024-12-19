«Поки економія мінімальна». «Київстар», «Vodafone Україна» та lifecell будують сонячні електростанції. Як це допоможе втримати зв’язок під час блекаутів

У 2024-му операторам було вкрай складно втримати звʼязок через тривалі відключення світла, які почалися з травня. Телеком-регулятор зобовʼязав їх гарантувати стабільну мережу щонайменше на 10 годин. Щоб впоратись із цим викликом, «Київстар», «Vodafone Україна» запустили пілотні проєкти з СЕС. Чому захід у відновлювальну енергетику навряд чи стане для них панацеєю?