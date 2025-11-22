Оборонна компанія FirePoint 21 листопада провела пресконференцію для журналістів. Троє топменеджерів майже дві години відповідали на питання, що накопичилися за три місяці, відколи компанія почала частіше фігурувати у заголовках українських та іноземних ЗМІ. Що повʼязує її засновника із братом Цукермана? Як компанія привернула увагу Національного антикорупційного бюро (НАБУ)? Чому зірвалася угода з продажу частки Міндічу і як адміністратор FirePoint став фігурантом справи «Мідас»? Головне з пресконференції.

Попри великі зусилля FirePoint, що виробляє ракети «Фламінго», зберігати секретність, за останні три місяці вона стала чи не найвідомішою в українських та іноземних медіа.

20 серпня президент Володимир Зеленський назвав «Фламінго» «найуспішнішою» серед усієї української зброї. А вже за тиждень Kyiv Independent із посиланням на джерела написало, що детективи НАБУ перевіряють, чи не завищувала компанія ціни у держконтрактах.

Паралельно, за інформацією видання, перевірявся зв’язок компанії зі співвласником студії «Квартал-95» Тимуром Міндічем. Після публікації «Плівок Міндіча» 10 листопада увага до FirePoint посилилася. Один із фігурантів справи Ігор Фурсенко (Рьошик) працював у компанії з березня 2025-го.

На фоні цього 17 листопада у новостворену консультативну раду FirePoint увійшов колишній керівник ЦРУ Майк Помпео. 21 листопада засновник і головний конструктор Денис Штілерман дав інтерв’ю, в якому вперше показав обличчя на YouTube-каналі «Мосейчук+». До цього він кілька разів з’являвся в ефірах Радіо NV, але не показував зовнішність.

Днем раніше Штілерман зробив відкритим свій обліковий запис в соцмережі Х, де він має 11 100 підписників. 18 листопада він також відобразився у реєстрах як власник 97,5% Fire Point, згідно з Opendatabot. Решта – у другого співвласника Єгора Скалиги, що до цього значився єдиним власником.

Кульмінацією публічності стала зустріч із журналістами ввечері 21 листопада, де виступили військові, Помео онлайн та Штілерман, Скалига і СТО Ірина Терех. Модератором виступила засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

Forbes Ukraine обрав головне з двогодинного спілкування з представниками компанії.

Пряму мову учасників скорочено та відредаговано для ясності.

НАБУ, підозра співробітнику, стосунки з Цукерманом

Штілерман: Я знаю Цукермана Олексія Давидовича дуже давно. Про «Електроніка» почув вперше. Спілкуюся переважно з Михайлом Давидовичем (брат Олексія Цукермана – Forbes). Він мій банкір.

На початку війни я віддав йому [на зберігання] всі свої гроші й гроші своєї матері, передав йому заповіт. У їхньому офісі на Софійській площі я востаннє був у 2024-му. Він приїздив до Києва, я з ним зустрічався.

Я пережив кілька банківських криз, тому банкам не довіряю. Свої особисті кошти зберігаю у готівці або в цінних паперах.

FirePoint як юридична особа має рахунки у двох державних банках. Один з них «Ощадбанк», інший не знаю. Фінансами у компанії опікуюся не я.

Fire Point і НАБУ Про розслідування НАБУ стосовно Fire Point 29 серпня 2025-го повідомило видання The Kyiv Independent з посиланням на п’ять джерел. За даними видання, відомство розслідувало можливе завищення цін та введення уряду в оману щодо постачань. Бюро перевіряло, чи завищувала Fire Point ціни на компоненти та кількість поставлених дронів. За даними видання, у 2024-му компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн. Ефективність дронів FP-1 оцінюється компанією на рівні 55-60% влучань у цілі в Росії. Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 станом на серпень 2025-го. Читати більше Згорнути

Навесні цього року ми передали НАБУ документи, які у нас запросило Бюро. Це було кілька вантажівок. У цих документах є всі банківські транзакції.

В офіційній відповіді НАБУ йдеться, що у них є кримінальне провадження щодо чиновників Держспецзв’язку та АОЗ. Їх підозрюють в отриманні незаконної вигоди через завищення цін.

У рамках цієї справи проводиться перевірка. Питання є по дронах до шести постачальників. Ми один із них. Хто інші п’ять компаній ми не знаємо.

Відповідь НАБУ на звернення Fire Point Фото Forbes

Терех: Віялова перевірка правоохоронними органами почалася восени 2024-го. До нас звернулися одночасно всі з однаковими питаннями. Всім правоохоронним органам ми надали документи. Всі інші запитання закінчилися. Зараз ми співпрацюємо з НАБУ, очевидно вони глибше вивчають цю історію.

Я не знаю, скільки часу потрібно детективам для якісного опрацювання всього того обʼємного матеріалу, який ми надали. Можливо, це займає багато часу.

Скалига: Якщо ми маємо справу державними грошима, контроль – це нормально. Нами цікавились всі органи, які мають перевіряти й контролювати державні гроші. Обшуків у нас не було, звинувачень теж. Були конкретні питання, ми надаємо відповіді й документи.

Як Міндіч хотів стати акціонером Fire Point

Штілерман: Ми стали успішними не завдяки Міндічу. Міндіч прийшов до нас, бо ми стали успішними. Що я маю на увазі? У березні 2024-го відбулися відкриті іспити, які проводили сили оборони разом з американським посольством. Задання було пролетіти під впливом РЕБ і влучити в ціль.

Були залучені не тільки наші компанії, а й міжнародні. Єдина компанія, яка пройшла ці іспити, була наша. Після цього був шквал пропозицій стати нашими співвласниками. Одним із них був Міндіч. Він претендував на 50% в компанії.

Переговори тривали достатньо довго. Він проявляв жвавий інтерес, але ми йому відмовили врешті-решт і залишилися з ним знайомим. У нас був спільний інтерес – ми обоє полюбляємо художника Владислава Шерешевського.

Але його пропозиція була зовсім не конкурентною. Ми розуміли, що ми коштуємо значно більше після випробувань і після того, як нас почали контрактувати незалежно від нього.

Терех: До березня 2024-го виконавши перші два контракти на 50 і 150 одиниць, ми сильно переживали, що будемо робити далі. Військовим подобався наш продукт, але всі тільки починали пристрілюватися.

Тоді майже пів року, перебуваючи без будь-якого контрактування, нас запросили на цей відкритий конкурс, який описав Денис. Після шквалу зацікавлення, ми тоді багато з Денисом говорили, що цей бізнес був початий на власні кошти – $1,5 млн. Це не дуже велика сума, щоб почати подібне виробництво. Але навіщо нам партнер, якщо в нас вже є замовлення.

Ми з першого дня будували компанію таким чином, щоб нам було спокійно спати, щоб дітям наше спокійно було ходити в школу і дивитися всім в очі.

Відповідно будь-хто, хто міг би заплямувати репутацію компанії, не міг би опинитися в наших акціонерах. Ми не можемо відсіяти всіх наших співробітників, які коли-небудь були в чомусь заляпані, але ми намагаємося це робити й посилюємо власну безпеку.

Майк Помпео про консультаційну раду Fire Point Я вперше дізнався про FirePoint дуже давно. Потім читав про них в пресі. Я та мої колеги зустрілися з FirePoint кілька місяців тому і почали перемовини про те, як їм можна допомогти. Я працював над тим, щоб переконатися, що FirePoint серйозно зосереджена на досягненні своїх цілей. Коли я це зробив, ми підписали угоду. Коли компанії починають рости, їхня модель управління повинна йти в ногу з цим зростанням. FirePoint потрібно це робити. Думаю, це одна з причин, чому вони попросили мене доєднатися до консультаційної ради й допомогти їм з побудовою моделі управління. Без високого класу корпоративного управління і достатньої прозорості, ви не можете стати глобальним гравцем в аерокосмічній та оборонній промисловості. Читати більше Згорнути

Фігурант плівок НАБУ Фурсенко і FirePoint

Штілерман: Люди не чорні й не білі. Ігор Фурсенко та його підлегла евакуйовували з РФ мою колишню дружину та дітей.

Дружина не дуже хотіла їхати. Вони пропонували їм різні варіанти. Займалися підбором школи для дітей, пошуком будинку, документами, які роз’ясняли процедуру отримання громадянства іншої країни. Я дуже їм вдячний, за те що вони це зробили.

Фурсенко в плівках НАБУ Ігор Фурсенко (Рьошик) – фігурант плівок НАБУ у справі «Мідас» щодо корупції в енергетичному секторі. З березня 2025-го він працював адміністратором у FirePoint. 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Фурсенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня з правом внесення застави в розмірі 95 млн грн. Читати більше Згорнути

Фурсенко був у компанії на посаді адміністратора. Ми ж не можемо описувати у документах, чим він дійсно займався. Чим займається Фурсенко [у справі «Енергоатому»] компанія не знала.

Безпека головного конструктора компанії (Денис Штілерман головний конструктор Fire Point – Forbes) – це не його особиста справа, це справа всієї компанії. Мою родину у РФ могли взяти в заручники – дружину посадити у в’язницю, а дітей відправити у дитбудинок. Це створювало б важелі впливу на мене.

Російський паспорт Штілермана

Штілерман: 28 серпня 1991 року я виписався з Києва і поїхав навчатися в Московському фізико-технічному інституті. Усі люди, які станом на 24 серпня мали українську прописку, стали громадянами України.

Засновник Fire Point Денис Штілерман

Усі люди, які станом на 18 листопада мали російську прописку, стали громадянами Росії. Таким чином у мене було два громадянства згідно з законами України й Росії. На превелике щастя, у 2016 році мене позбавили громадянства Росії за те, що я брав участь у Майдані, займався благодійністю й допомагав АТО.

Усі ці документи я надав журналістам, до яких я маю довіру. Це Дмитро Тузов і Наталія Мосійчук. Але я не маю бажання викладати це публічно.

Комплектуючі та іранський каучук

Терех: Ми почали займатися виробництвом майже всіх компонентів наших виробів. Двигуни внутрішнього згоряння також робимо самі. Якби ми могли купити комплектуючі, як з полиці в супермаркеті – ми б таким не страждали. На практиці – світ не виготовляє таку кількість зброї й компонентів, яку Україна спалює на фронті.

Наш підхід до створення будь-якої зброї – чи зможемо ми потім це рішення масштабувати? На ринку є багато класних технологічних рішень, які неможливо масштабувати. Ці проєкти нам потрібні, щоб у майбутньому можна було виготовляти багато продукції.

Щодо каучуку з Ірану. Коли ми тільки навчилися робити маленькі ракети – скупали по всьому світу всю доступну «хімію». Знайшли постачальника чи то в Туреччині, чи то в Європі. Зв’язків з Іраном в цій компанії нічого не видавало.

Ми дуже вдячні працівникам митної служби, які вчасно змогли побачити це маркування і зупинили процес імпорту цього каучуку в Україну. Ми більше не працюємо з цим постачальником. У пошуках ракетної хімії не буває без ризиків.

Ракета «Фламінго» і балістика

Скалига: Залежно від двигуна, який стоїть на нашій ракеті «Фламінго», вона може пролетіти до 3000 км.

Балістичний дрон FP-7 готовий. Сподіваємося стати на озброєння до нового року. Другий балістичний дрон FP-9 на 800 км дальності 1 850 кг бойової частини сподіваємось поставити на озброєння до червня.

Терех: Дронова індустрія зобов’язана своїм розквітом двом речам: спрощенні регуляцій і фідбеку від військових. На цих двох стовпах тримається і ракетна програма, яка майже вся зараз називається БПЛА.

Якщо регуляції для ракетної програми спростять, то індустрія переназветься в ракетну. Але станом на зараз навіть балістика кодифікується як безпілотники.

Штілерман: У нас великий R&D-центр. Понад 650 інженерів. Ми витрачаємо на це сотні мільйони гривень.

Угода Fire Point про експорт ракет

Штілерман: Я впевнений, що питання експорту – це марні надії. Щоб щось поставити європейській армії, потрібно три роки проходи всі їхні бюрократичні системи. Це почало змінюватися досить швидко, але ще не так, щоб ми могли вийти й кудись експортувати. У не європейські країни ми можемо експортувати.

Ми зараз ведемо перемовини за наступною схемою: ми виготовляємо 3000 FP-5, половину залишаємо в країні, де виробили, а решта йдуть Україні як плата за дозвіл на експорт технології. Але це теж не швидкий процес. Сподіваємося, що в лютому ця угода буде підписана.

«Фламінго» – це технологічна ракета, яка може виготовлятися у будь-якій кількості не дуже кваліфікованим персоналом. І це дуже дешевий засіб. Вона коштує €600 000.

Виробництво в Данії й продаж частки

Штілерман: У Данії ми будуємо завод з виготовлення твердопаливних двигунів для прискорювачів для FP-5 і для наших балістичних ракет FP-7 і FP-9. Такий завод зараз небезпечно мати в Україні, тому що при згоранні перхлорат амонію у повітря виділяється 30% соляної кислоти. Тобто у разі влучання, це буде металогічна катастрофа.

У найближчий тиждень може закритися угода з продажу частки одному суверенному фонду іншої країни. У них ще нижче бюрократичне навантаження, ніж у нашій країні, де ми й далі розвиваємо наші проєкти.

Ми будували там виробництво, яке здатне виготовляти твердо-паливні двигуни 4,5 м в діаметрі й 24 м в довжину. Це для доставки супутників на орбіту у майбутньому.