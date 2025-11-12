Forbes Digital підписка
Операция «Мидас». Полный аудит «Энергоатома» может длиться до 90 дней

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит в НАЭК «Энергоатом» после обнародования НАБУ расследования о возможной коррупции в энергетической отрасли. Работа аудиторов может продолжаться до 90 дней, сообщила пресс-служба Минэкономики 12 ноября.

  • Аудит закупок в «Энергоатоме» должен быть проведен сроком до 15 рабочих дней, полный аудит компании – сроком до 90 рабочих дней.
  • Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет представят правительству по завершении работы аудиторов, говорится в сообщении.
  • 11 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета «Энергоатома». По поручению главы правительства Минэкономики во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели должно подать на утверждение правительства предложения о новом составе наблюдательного совета. Работа со списками возможных кандидатов уже началась, сообщило министерство.

Контекст

Как сообщила УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 10 ноября утром детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича. Следственные действия также произвели у министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго.

В рамках расследования НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей, которые могут свидетельствовать о вероятной коррупции в энергетике. По версии следствия, в «Энергоатоме» действовала схема «шлагбаум»: поставщиков заставляли отдавать 10–15% от суммы контрактов как «откат». В случае отказа платежи блокировали или контрагента исключали из реестра.

По делу фигурируют заместитель руководителя Фонда госимущества и бывший правоохранитель, которые, по данным НАБУ, через связи в Минэнерго и «Энергоатоме» влияли на назначения, тендеры и распределение средств.

11 ноября НАБУ объявило подозрение семи лицам, задержаны пятеро фигурантов дела.

