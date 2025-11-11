Деталі

«У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Склад Наглядової ради був обраний на прозорому конкурсі. Уся повнота важелів впливу – від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії – лежить саме на Наглядовій раді. Уряд свідомо не втручався в її роботу. Тому Наглядова рада має нести повну відповідальність за ситуацію в компанії», – зазначила Свириденко.

Вона оголосила три ключові рішення:

Дострокове припинення повноважень чинної Наглядової ради «Енергоатому».

Міністерство економіки спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерством аграрної політики та продовольства протягом тижня, у консультаціях з міжнародними партнерами, має подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради. Завдання нового складу – оперативно перезапустити керівництво компанії, провести повний аудит діяльності та надати максимальне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні можливих корупційних схем.

Державній аудиторській службі доручено негайно розпочати комплексний аудит НАЕК «Енергоатом», зокрема всіх закупівель. Результати аудиту очікуються в найкоротші терміни; усі матеріали буде передано правоохоронним та антикорупційним органам.

«Це лише перші кроки. Ми зробимо все необхідне, щоб «Енергоатом» працював ефективно, прозоро та в інтересах держави», – наголосила Свириденко.

Контекст

За даними «Української правди» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також торкнулися чинного міністра юстиції Германа Галущенка, який до цього очолював Міністерство енергетики. Пресслужба Мін’юсту підтвердила факт обшуків.

У межах кримінального провадження НАБУ оприлюднило уривки аудіозаписів, що свідчать про корупційні схеми в енергетичній сфері. Зокрема, в НАЕК «Енергоатом» діяла схема під кодовою назвою «шлагбаум»: постачальників примушували віддавати 10–15% від суми контрактів як «відкат». У разі відмови їм блокували платежі або виключали з реєстру постачальників.

За версією слідства, ключову роль у схемі відігравали заступник керівника Фонду державного майна та колишній правоохоронець. Вони, використовуючи зв’язки в Міненерго та безпосередньо в «Енергоатомі», впливали на призначення керівництва, тендерні процедури та рух коштів.

11 листопада Наглядова рада «Енергоатому» оголосила про скликання позачергового засідання для оцінки ситуації. Того ж дня ексміністр економіки, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив про складання повноважень члена Наглядової ради компанії.

У справі затримано п’ять осіб, підозру оголошено сімом фігурантам, серед яких: