Умєров зустрівся з президентом та міністром оборони Південної Кореї. Про що йшлося

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем в рамках візиту до цієї країни, а також міністром оборони Кім Йон Хьоном, пише Yonhap . Умєров не відповів на запитання журналістів про те, чи передавав він запит на збройну допомогу.

Ключові факти

Адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що делегація на чолі з Умєровим зустрілася з Юном, щоб обмінятися розвідданими про зростаюче військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю та обговорити спільні заходи реагування на загрози безпеці.

Делегація України також провела окремі переговори з радником з національної безпеки і міністром оборони, щоб обмінятися розвідданими про північнокорейські війська, дислоковані в Росії, і висловила сподівання на поглиблення майбутньої співпраці з Південною Кореєю, додали у відомстві.

Агентство Yonhap зазначає, що Умєров промовчав у відповідь на запитання журналістів про те, чи він просив під час переговорів про збройну допомогу Південної Кореї.

Умєров прибув до міністерства оборони Сеула для переговорів зі своїм південнокорейським колегою. Фото: Yonhap

Візит делегації відбувся на тлі припущень, що Умєров запросить південнокорейську зброю. Проте офіційні особи відмовилися підтвердити цю інформацію.

Юн заявив, що Південна Корея може розглянути можливість надання військової підтримки Україні залежно від рівня військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

За даними опитування Gallup Korea, проведеного в жовтні, більшість південнокорейців розглядають зростаючі військові звʼязки між Пхеньяном і Москвою як загрозу, проте 82% виступають проти відправки Україні військової допомоги, включаючи зброю, пише Reuters.

Контекст

Південна Корея є одним із найбільших у світі експортерів зброї та уклала великі та вигідні оборонні угоди з сусідами України.Країна надала Україні машини для розмінування, бронежилети та іншу нелетальну допомогу і не виключила постачання зброї Києву, особливо після того, як Сеул та Вашингтон повідомили про відправку тисяч північнокорейських солдатів до Росії.

У жовтневому інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ направить Сеулу докладний запит на надання військової підтримки, включаючи артилерію та систему ППО. Західний дипломат повідомив Reuters, що закулісні обговорення були зосереджені на системах протиповітряної оборони, призначених для збивання літаків і ракет, проте перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді поставила під сумнів перебіг переговорів.