Акції американської компанії Oracle обвалилися майже на третину за останній місяць, а її боргові папери – найгірші серед техногігантів. Інвестори стривожені стрімким нарощуванням боргу для фінансування агресивної експансії в інфраструктуру штучного інтелекту, яку компанія прив’язала до довгострокових контрактів з OpenAI, пише FT .

Деталі

Oracle, яка приєдналася до ШІ-перегонів із рекордними планами інвестицій у дата-центри та чипи, переживає найболючіше падіння серед гігантів хмарних технологій. Її акції впали майже на 30% – удвічі гірше, ніж у Meta, наступного найслабшого гравця ринку.

Інвестори непокояться, що компанія надто швидко і надто дорого перебудовує свій бізнес, роблячи ставку на доходи від контрактів із OpenAI. Падіння повернуло назад понад $250 млрд ринкової вартості, які Oracle здобула після оголошення про партнерство з OpenAI у вересні.

Фінансові індикатори компанії також різко погіршилися: індекс вартості боргу Oracle, за підрахунками FT, впав на 6% від середини вересня – гірше за будь-якого конкурента. Oracle взяла вже $96 млрд довгострокових позик проти $75 млрд рік тому. Morgan Stanley прогнозує, що до 2028 року загальний борг може сягнути $290 млрд.

Аналітики попереджають, що Oracle фактично ставить на OpenAI як на ключового клієнта: за оцінками S&P Global, до 2028 року третина виручки компанії може залежати від одного замовника.

Попри те що Oracle заявляє про потенційні $300 млрд доходів від контрактів з OpenAI у 2027–2032 роках, ринок не впевнений: компанія залишається єдиним серед п’яти гіперскейлерів із негативним вільним грошовим потоком. Її співвідношення борг/власний капітал сягнуло 500% – проти 50% в Amazon та 30% у Microsoft. JPMorgan вказує на «напруження між амбіціями Oracle в ШІ та можливостями її балансу з інвесткласом».

Додаткові ризики створює те, що Oracle вже уклала як мінімум п'ять довгих договорів оренди дата-центрів на суму $100 млрд – значно довших за контракти з OpenAI, для яких ці дата-центри й будуються. Частина об'єктів ще навіть не почала будуватися.

На тлі різкої зміни стратегії змінилося і керівництво: після відставки Сафри Кац у вересні Oracle очолили два співгендиректори – Клей Магуорк і Майк Сичилія. Кац, яка раніше стримувала надмірне зростання капітальних витрат, цього року продала акцій на $2,5 млрд.

Контекст

Oracle, заснована в 1977 році, є одним із провідних розробників програмного забезпечення для баз даних і активно розвиває хмарні технології, конкуруючи з такими гігантами, як Amazon, Microsoft і Google.

На початку вересня Ларрі Еллісон, співзасновник і технічний директор Oracle, очолив рейтинг найбагатших людей світу, вперше випередивши голову Tesla і SpaceX Ілона Маска. Його статки зросли на $101 млрд.

В останньому звіті за квартал, що закінчився 31 серпня, Oracle повідомила про значне збільшення замовлень, зокрема підписання чотирьох багатомільярдних контрактів із трьома клієнтами. Загальний обсяг непогашених контрактних зобов’язань компанії зріс до $455 млрд, що більш ніж учетверо перевищує показник минулого року.

Хмарний дохід Oracle зріс на 28% до $7,2 млрд, тоді як дохід від програмного забезпечення знизився на 1% до $5,7 млрд. Компанія прогнозує зростання доходу від хмарної інфраструктури на 77% у поточному фінансовому році до $18 млрд, а в наступні чотири роки – до $144 млрд.