Орбан вимагає відновлення транзиту газу Україною в обмін на продовження санкцій проти Росії

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з метою відновлення транзиту російського газу до Європи і повʼязав це питання з продовженням санкцій проти Москви, пише Bloomberg 24 січня. Блок розглядає його вимогу, оскільки потрібна одноголосна підтримка 27 держав-членів, щоб продовжити санкції, які інакше припинять свою дію після 31 січня.

Ключові факти

«Якщо Україна хоче отримати нашу допомогу, наприклад, шляхом введення санкцій проти Росії, то, будь ласка, знову відкрийте газовий маршрут», — сказав Орбан, додавши, що для цього буде потрібен «один телефонний дзвінок із Брюсселя».

Він також зажадав від України гарантій того, що основний альтернативний маршрут постачання газу до Угорщини, «Турецький потік», буде захищений від можливих атак, а також, що маршрути постачання нафти до Угорщини також будуть захищені.

Угорщина планує проконсультуватися з адміністрацією Трампа, перш ніж визначити свою позицію щодо санкцій проти Росії, заявив журналістам у 23 січня міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він сказав, що це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у 27 січня.

Це означає, що послам ЄС, які зустрінуться 24 січня у Брюсселі, буде складно вирішити це питання. Поки Орбан не висунув своїх останніх вимог, поновлення санкцій кожні шість місяців було звичайною справою.

Орбан розлютив колег із ЄС на саміті минулого місяця, заявивши, що він хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи продовжувати санкції. Цей крок в останню хвилину породив перспективу того, що зазвичай рутинне рішення, яке приймається двічі на рік, може опинитися під загрозою.

Контекст

Контракт на транзит газу між Україною та Росією завершився 1 січня 2025 року, і Київ підтвердив своє рішення не продовжувати угоду. Щорічно Росія постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, включаючи Словаччину та Австрію.

Угорський премʼєр неодноразово закликав до скасування російських санкцій з моменту вторгнення РФ в Україну майже три роки тому.

17 січня стало вдомо, що чиновники ЄС розробляють запасні заходи, включаючи використання закону 81-річної давності за участю бельгійського короля, щоб захистити санкції блоку проти Росії на тлі погроз Угорщини накласти вето на їхнє продовження. Королівський указ розглядається як запасний варіант для збереження заморожених €190 млрд в ЄС.

Один з найближчих союзників Дональда Трампа у Європі Орбан підтримав прагнення президента США швидко закінчити війну. Уряд у Будапешті був захоплений зненацька заявою Трампа 22 січня, в якій він пригрозив подальшими санкціями проти Росії, якщо президент Володимир Путін не укладе «угоди» про припинення війни Росії з Україною.