Орбан вимагає відновлення транзиту газу Україною в обмін на продовження санкцій проти Росії

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з метою відновлення транзиту російського газу до Європи і повʼязав це питання з продовженням санкцій проти Москви, пише Bloomberg 24 січня. Блок розглядає його вимогу, оскільки потрібна одноголосна підтримка 27 держав-членів, щоб продовжити санкції, які інакше припинять свою дію після 31 січня.
Ключові факти
- «Якщо Україна хоче отримати нашу допомогу, наприклад, шляхом введення санкцій проти Росії, то, будь ласка, знову відкрийте газовий маршрут», — сказав Орбан, додавши, що для цього буде потрібен «один телефонний дзвінок із Брюсселя».
- Він також зажадав від України гарантій того, що основний альтернативний маршрут постачання газу до Угорщини, «Турецький потік», буде захищений від можливих атак, а також, що маршрути постачання нафти до Угорщини також будуть захищені.
- Угорщина планує проконсультуватися з адміністрацією Трампа, перш ніж визначити свою позицію щодо санкцій проти Росії, заявив журналістам у 23 січня міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він сказав, що це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у 27 січня.
- Це означає, що послам ЄС, які зустрінуться 24 січня у Брюсселі, буде складно вирішити це питання. Поки Орбан не висунув своїх останніх вимог, поновлення санкцій кожні шість місяців було звичайною справою.
- Орбан розлютив колег із ЄС на саміті минулого місяця, заявивши, що він хоче дочекатися інавгурації президента США Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи продовжувати санкції. Цей крок в останню хвилину породив перспективу того, що зазвичай рутинне рішення, яке приймається двічі на рік, може опинитися під загрозою.
Контекст
Контракт на транзит газу між Україною та Росією завершився 1 січня 2025 року, і Київ підтвердив своє рішення не продовжувати угоду. Щорічно Росія постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, включаючи Словаччину та Австрію.
Угорський премʼєр неодноразово закликав до скасування російських санкцій з моменту вторгнення РФ в Україну майже три роки тому.
17 січня стало вдомо, що чиновники ЄС розробляють запасні заходи, включаючи використання закону 81-річної давності за участю бельгійського короля, щоб захистити санкції блоку проти Росії на тлі погроз Угорщини накласти вето на їхнє продовження. Королівський указ розглядається як запасний варіант для збереження заморожених €190 млрд в ЄС.
Один з найближчих союзників Дональда Трампа у Європі Орбан підтримав прагнення президента США швидко закінчити війну. Уряд у Будапешті був захоплений зненацька заявою Трампа 22 січня, в якій він пригрозив подальшими санкціями проти Росії, якщо президент Володимир Путін не укладе «угоди» про припинення війни Росії з Україною.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.