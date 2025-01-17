ЄС залучить короля Бельгії та закон 1944 року, щоб завадити Орбану розморозити €190 млрд російських активів у Euroclear – FT

Чиновники ЄС розробляють запасні заходи, включаючи використання закону 81-річної давності за участю бельгійського короля, щоб захистити санкції блоку проти Росії на тлі погроз Угорщини накласти вето на їхнє продовження, пише Financial Times 17 січня. Королівський указ розглядається як запасний варіант для збереження заморожених €190 млрд в ЄС.

Ключові факти

Хоча офіційні особи ЄС заявляють, що їхнє головне завдання — переконати премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана зберегти заморожені санкції проти компаній та російських державних активів у ЄС, вони розробляють заходи, які могли б захистити хоча б деякі з них.

Вони включають близько €190 млрд російських державних активів у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що базується у Бельгії. Прибуток, отриманий від цих активів, піде на погашення кредиту в розмірі $50 млрд Україні, і чиновники вважають, що вони є важливою частиною потенційної угоди про припинення вогню.

Якщо санкції припиняться, то, за словами одного з чиновників, ці «гроші будуть у Росії наступного дня», оскільки фінансові посередники не матимуть жодних правових підстав їх утримувати. Торгові обмеження та секторальні санкції, такі як заборона імпорту нафти, також припиняться.

«Я справді дуже стурбований цим, і інші також мають бути стурбовані», – сказав високопоставлений дипломат ЄС, який проводить регулярні переговори з угорськими офіційними особами.

За словами чотирьох посадових осіб, які брали участь в обговореннях, оскільки державні активи фізично зберігаються в бельгійській юридичній особі, одним із запасних варіантів є використання закону воєнного часу, прийнятого у 1944 році, який дозволяє королю Філіппу блокувати передачу активів із країни.

Королівський палац відмовився повідомити, чи зверталися до короля з такою пропозицією, додавши, що відповідальність за такий указ лежить на уряді, хоча він має бути підписаний монархом. Euroclear відмовився від коментарів.

«Бельгія разом з іншими країнами-членами ЄС робить усе можливе, щоб досягти угоди про поновлення санкцій проти Росії. Минулого року нам вдавалося досягти угоди, і ми продовжимо працювати над тим, щоб так було і цього разу», – заявив представник МЗС Бельгії.

Один бельгійський чиновник заявив, що використання надзвичайних повноважень порушить двосторонню інвестиційну угоду Бельгії з Росією.

«Якщо Орбан не поступиться, єдиним рішенням буде національне», – заявив високопосадовець Єврокомісії, який брав участь у підготовці.

Контекст

Орбан заявив у грудні 26 лідерам блоку, що він може заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії цього місяця, який вимагає одностайного схвалення — крок, який призведе до припинення дії заходів 31 січня. Орбан сказав, що він чекає на інавгурацію Дональда Трампа як президента США. Якщо Трамп послабить санкції США проти Москви, Орбан сказав, що він наполягатиме на тому, щоб ЄС наслідував його приклад.

Бельгія тривалий час чинила опір впровадженню національних заходів щодо заморожених активів, побоюючись, що це залишить її відкритою для юридичних претензій з боку Росії.

Декілька держав-членів висунули пропозицію про позбавлення Угорщини права голосу, щоб домогтися продовження, однак такий радикальний крок, ймовірно, не зможе отримати необхідну одностайну підтримку з боку інших держав.

Представник ЄС із закордонних справ Анітта Хіппер заявила, що робота щодо забезпечення своєчасної угоди між державами-членами про продовження санкцій триває.