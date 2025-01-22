Трамп пригрозив Росії санкціями та митами на весь експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ Володимир Путін не укладе мирну угоду з Україною, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social 22 січня. Він закликав Путіна припинити «безглузду війну».

Ключові факти

«Якщо ми не укладемо угоду, і невдовзі, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам», – написав він.

За його словами, настав час «укласти угоду» і треба закінчити війну.

«Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий», – додав він.

Водночас Трамп заявив, що «не хоче зашкодити Росії», а також, що «любить російський народ» і «мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним».

«З урахуванням усього сказаного, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну велику послугу. Заспокойтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Ставатиме тільки гірше», – написав президент США.

Контекст

9 січня Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним. 15 січня зʼявилася інформація, що Путін наполягатиме на радикальних поступках України: зменшення військових зв’язків з НАТО та перетворення України на нейтральну державу з обмеженими збройними силами. Росія також пропонує обмежити використання поставленої Україною зброї, заборонивши її застосування проти російських військ чи для звільнення окупованих територій.

Ці вимоги Кремля є абсолютно неприйнятними для України. Президент Володимир Зеленський 15 січня заявив, що членство в НАТО та ЄС, серйозні пакети військової допомоги і розміщення іноземних військ в Україні є ключовими елементами гарантій безпеки для країни.

Раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією, повідомляли, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці.

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення. 22 січня у Давосі Зеленський зазначив, що він хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.