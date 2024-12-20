Орбан відмовляється голосувати за продовження санкції проти Росії до інавгурації Трампа – Bloomberg

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського союзу, що він хоче дочекатися інавгурації свого союзника Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій блоку проти Росії, пише Bloomberg 19 грудня із посиланням на джерела.

Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки країн для продовження кожні шість місяців.