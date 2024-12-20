Орбан відмовляється голосувати за продовження санкції проти Росії до інавгурації Трампа – Bloomberg

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам Європейського союзу, що він хоче дочекатися інавгурації свого союзника Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій блоку проти Росії, пише Bloomberg 19 грудня із посиланням на джерела.
Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки країн для продовження кожні шість місяців.
Ключові факти
- ЄС запровадив 15 раундів санкцій проти РФ через її вторгнення в Україну, які необхідно продовжувати кожні шість місяців. Наступне продовження має бути зроблено до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має скласти присягу.
- Рішенням потребує одностайної підтримки 27 держав-членів, що може дозволити Орбану накласти вето.
- Наприкінці денного саміту ЄС 19 грудня Орбан здивував своїх колег, заявивши, що він не готовий рухатися вперед із продовженням сакнцій, повідомили джерела.
- ЄС уже занепокоєний тим, що Трамп, який припустив, що може скоротити або припинити підтримку України з боку США, може укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним. Заперечення Орбана посилили ключове занепокоєння європейських лідерів: угорський лідер може обʼєднатися з Трампом, щоб зруйнувати єдність блоку у питанні фінансової та військової підтримки України.
- Орбан відіграв головну роль на завершальній прес-конференції саміту, де він звернув особливу увагу на те, що у США незабаром буде новий президент.
- «Я пропоную європейцям виявити стратегічне терпіння, – заявив Орбан журналістам. – Ми не повинні робити нічого, що суперечило б цим майбутнім трансатлантичним відносинам».
Контекст
В останні тижні правління адміністрації Байдена США і ЄС працювали над посиленням тиску на економіку Росії, що зазнає труднощів, у тому числі посилюючи режим санкцій.
ЄС часто стикався з перешкодами з боку Орбана, який заблокував низку кроків, спрямованих на подальше покарання Росії чи допомогу Україні. Він був близьким союзником Трампа і їздив до Флориди на початку цього місяця, щоб зустрітися з ним особисто.
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