Ощадбанк не планує найближчим часом продавати торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві, стягнутий за борги з попереднього власника. Про це голова банку Сергій Наумов сказав в інтервʼю LIGA.net . Нові власники вже провели переоцінку активу.

Деталі

«У короткостроковій перспективі ми не розглядаємо продаж Gulliver. Наше завдання – зробити все, що буде економічно доцільним для банку. Ми зараз не поспішаємо продавати його комусь», – розповів Наумов.

Водночас він зазначив, що буде продаж, то він буде публічним, із залученням українських і бажано міжнародних інвесторів, «прозорим і з максимально високою ціною».

Ринкова вартість Gulliver оцінюється на рівні $130–137 млн, тоді як загальний борг за кредитом сягав близько $460 млн. Попри те, Наумов вважає стягнення активу економічно доцільним.

«Крім того, цей проблемний актив був зарезервований майже на 100%. Ми змогли отримати 4 млрд грн від розформування резервів, що збільшило наш капітал, і можемо спокійно продовжувати фінансувати ОПК, енергетику та інші сектори», – додав він.

Нові власники вже провели переоцінку активу, її здійснила компанія Deloitte. Результати лише незначно відрізняються від тих, що були раніше, сказав Наумов. «Ми не можемо їх розголошувати, але підтверджуємо: різниця мінімальна», – зазначив голова Ощадбанку.

Контекст

26 липня в Ощадбанку та Укрексімбанку заявили про отримання право власності на ТРЦ Gulliver через борги його власника.

Стягнення активу стало результатом заборгованості на суму $675 млн перед держбанками, зокрема через обслуговування кредиту та арешт активу через кримінальні переслідування.

Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук відомий як власник мережі магазинів «Ельдорадо». Йому також належав банк «Михайлівський», що збанкрутував у 2016 році. З 2025 року Поліщук перебуває під санкціями РНБО.

Gulliver арештували у квітні 2024 року за несплату податків на суму 145,8 млн грн і в червні передали АРМА. Агентство двічі шукало управителів для комплексу.

Якщо з Gulliver стягнуть, банки його продадуть, розповідав Forbes співрозмовник в Укрексімбанку.

Власник Gulliver оскаржує стягнення ТРЦ на користь держбанків.