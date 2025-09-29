Ощадбанк не планує найближчим часом продавати торговельно-офісний комплекс Gulliver у Києві, стягнутий за борги з попереднього власника. Про це голова банку Сергій Наумов сказав в інтервʼю LIGA.net. Нові власники вже провели переоцінку активу.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «У короткостроковій перспективі ми не розглядаємо продаж Gulliver. Наше завдання – зробити все, що буде економічно доцільним для банку. Ми зараз не поспішаємо продавати його комусь», – розповів Наумов.
- Водночас він зазначив, що буде продаж, то він буде публічним, із залученням українських і бажано міжнародних інвесторів, «прозорим і з максимально високою ціною».
- Ринкова вартість Gulliver оцінюється на рівні $130–137 млн, тоді як загальний борг за кредитом сягав близько $460 млн. Попри те, Наумов вважає стягнення активу економічно доцільним.
- «Крім того, цей проблемний актив був зарезервований майже на 100%. Ми змогли отримати 4 млрд грн від розформування резервів, що збільшило наш капітал, і можемо спокійно продовжувати фінансувати ОПК, енергетику та інші сектори», – додав він.
- Нові власники вже провели переоцінку активу, її здійснила компанія Deloitte. Результати лише незначно відрізняються від тих, що були раніше, сказав Наумов. «Ми не можемо їх розголошувати, але підтверджуємо: різниця мінімальна», – зазначив голова Ощадбанку.
Контекст
26 липня в Ощадбанку та Укрексімбанку заявили про отримання право власності на ТРЦ Gulliver через борги його власника.
Стягнення активу стало результатом заборгованості на суму $675 млн перед держбанками, зокрема через обслуговування кредиту та арешт активу через кримінальні переслідування.
Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук відомий як власник мережі магазинів «Ельдорадо». Йому також належав банк «Михайлівський», що збанкрутував у 2016 році. З 2025 року Поліщук перебуває під санкціями РНБО.
Gulliver арештували у квітні 2024 року за несплату податків на суму 145,8 млн грн і в червні передали АРМА. Агентство двічі шукало управителів для комплексу.
Якщо з Gulliver стягнуть, банки його продадуть, розповідав Forbes співрозмовник в Укрексімбанку.
Власник Gulliver оскаржує стягнення ТРЦ на користь держбанків.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.