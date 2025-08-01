Передача торгово-офісного комплексу Gulliver в управління консорціуму державних банків завершена. Про це повідомив ексвласник комплексу – компанія «Три О». Gulliver площею понад 150 000 кв. м складається з бізнес-центру, де працюють понад 50 компаній, і торгово-розважального центру з понад 250 магазинами.

Ключові факти

Процедура передачі ТОК Gulliver консорціуму банків стартувала 28 липня.

31 липня ТОВ «Три О» звернулося до АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк» із пропозицією невідкладно прийняти БФК Gulliver за відповідним актом приймання-передачі разом із відповідальністю за безпеку його відвідувачів, його безпечну експлуатацію і збереження економічної вартості, йдеться у пресрелізі компанії.

АТ «Ощадбанк» взяло на себе відповідальність за управління комплексом, уточнюють в «Три О».

«Ми ніколи не ставили за мету в будь-який спосіб протидіяти цьому процесу, адже на першому місці для нас завжди залишалися і залишаються стабільність, безпека і довіра як працівників, так і партнерів, орендарів та відвідувачів комплексу», – повідомляє пресслужба компанії. Протягом часу, поки тривав технічний процес зміни управителів, ТОВ «Три О» продовжувало обслуговувати комплекс, йдеться в пресрелізі.

Після публікації заяви «Три О», Ощадбанк надіслав спростування. «Інформація про передачу ТОК Gulliver в управління держбанків не відповідає дійсності. На 13:00 1 серпня жоден документ про передачу інфраструктурних елементів управлінський команді держбанків не підписаний», – йдеться в документі.

«Дії колишніх власників об’єкта виглядають такими, що спрямовані на нанесення шкоди в першу чергу орендарям і співробітникам ТОК Gulliver», – йдеться в пресрелізі. Як підтвердження цього, в «Ощаді» називають: ультимативну вимогу з боку ТОВ «Три О» підписати акт передачі день-у-день з погрозами перестати «забезпечувати належну і безпечну експлуатацію комплексу»; попередні відмови підписувати акт приймання-передачі, запропонований Ощадом; відмови передавати перелік документів і контактні дані відповідальних співробітників; публічне спонукання орендарів не переукладати договори оренди з новими власниками; спонукання персоналу ТОК відмовлятись працювати на нових власників через надумані приводи.

Контекст

Державні Ощадбанк і Укрексімбанк 26 липня перереєстрували на себе право власності на київський торгово-офісний комплекс Gulliver.

Ексвласник – компанія «Три О» – втратила комплекс через кредити, отримані ще у 2006 році. Сума боргів – $675 млн, з них $537,2 млн – перед «Ощадом» і $137,8 млн – перед Укрексімбанком, згідно з реєстром нерухомого майна. Gulliver разом з усім його оснащенням та земельною ділянкою був забезпеченням за кредитами.

Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення БФК Gulliver банки почали у листопаді 2024-го, сама процедура стартувала у березні 2025-го, писав тоді Forbes Ukraine.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», йдеться в пресрелізі.