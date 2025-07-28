Торгово-офісний комплекс Gulliver у Києві, що став обʼєктом спірного стягнення через борги компанії «Три О», передано в управління державним банкам Ощадбанку та Укрексімбанку. В компанії заявляють про порушення домовленостей і наполягають на врегулюванні ситуації через реструктуризацію боргу, йдеться в заяві пресслужби компанії-власника.

Деталі

«Ми стежимо за тим, як розвивається ситуація з примусовим стягненням комплексу Gulliver на користь Ощадбанку та Укрексімбанку», — йдеться в заяві «Три О». В компанії зазначають, що борг перед банками виник не через недобросовісність, а через обʼєктивні обставини, зокрема знищення логістичного комплексу росіянами.

З 2023-го «Три О» працювала з банками над реструктуризацією боргу і виконала всі умови, зокрема передачу Gulliver у власність держбанків, але за ініціативою Ощадбанку цей процес був завершений достроково, додають в компанії.

«3 березня 2025-го ми ініціювали в Господарському суді Києва процедуру превентивної реструктуризації «Три О» через фінансовий лізинг, при якому актив мав би залишатися у банків до повного погашення боргу, — йдеться в заяві. — Проте у ніч на 26 липня 2025-го зі структури власності компанії виключили кінцевого бенефіціара, і Gulliver перейшов у власність банків».

В компанії зазначили, що стягнення не враховує інтереси інших кредиторів, зокрема, держави в особі податкових органів, але активували процес передачі управління активом. Втім зміни у реєстрі потребують додаткового правового аналізу, додають в «Три О».

Контекст

26 липня в Ощадбанку та Укрексімбанку заявили про отримання право власності на ТРЦ Gulliver через борги його власника.

Стягнення активу стало результатом заборгованості на суму $675 млн перед держбанками, зокрема через обслуговування кредиту та арешт активу через кримінальні переслідування.

Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Gulliver арештували у квітні 2024 року за несплату податків на суму 145,8 млн грн і в червні передали АРМА. Агентство двічі шукало управителів для комплексу.

Якщо з Gulliver стягнуть, банки його продадуть, розповідав Forbes співрозмовник в Укрексімбанку.