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Ощадбанк збільшив для OKKO ліміт за кредитом майже удвічі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ощадбанк збільшив для OKKO Group доступний кредитний ліміт майже у два рази – з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Термін дії угоди – два роки. Про це повідомила пресслужба держбанку 17 червня.

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Деталі

  • Збільшення ліміту кредитування дозволить OKKO Group краще балансувати операційні витрати, пов’язані зокрема із забезпеченням запасів пального. Група планує збільшення мережі, яка наразі нараховує 410 АЗК.
  • Кредитний портфель OKKO Group в Ощадбанку є найбільшим серед усіх їхніх фінансових партнерів, зазначив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес. «Рівень ліквідності Ощаду дозволяє нам і надалі розширювати цей портфель відповідно до амбітних планів нашого партнера», – наголосив він.
  • В OKKO Group заявили, що розширення партнерства з Ощадбанком допоможе компанії більш оперативно залучати кошти.

Контекст

Ощадбанк співпрацює з компаніями, які входять в OKKO Group, з 2016 року. З початком повномасштабного вторгнення під час паливної кризи, викликаної як обстрілами, Ощад відкрив для однієї з компаній групи овердрафт на 500 млн грн. Це дозволило компанії у найкоротші терміни імпортувати додатковий обсяг пального. З вересня 2022 року розмір фінансування обігового капіталу від Ощаду для OKKO Group досягнув 1,5 млрд грн.

Мережа АЗК ОККО зазнала втрат на суму близько $120 млн через руйнування об’єктів від російських атак із початку повномасштабної війни, розповідав СЕО холдингу OKKO Group Василь Даниляк. Він уточнив, що 40% втрат припадає на основні засоби, а 60% – на втрачений товар. За словами Даниляка, знищення навіть невеликої нафтобази разом із продуктами коштує щонайменше $10 млн. 

Мережа АЗК ОККО, що входить до складу ОККО Group (концерн «Галнафтогаз»), є однією з найбільших в Україні та включає 410 автозаправних станцій. Компанія також розвиває мережу закладів харчування, володіє лабораторіями для перевірки якості пального та об’єднує понад 10 бізнесів у різних галузях, таких як енергетика, роздрібна торгівля, агросектор і девелопмент. 

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