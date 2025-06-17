Ощадбанк збільшив для OKKO Group доступний кредитний ліміт майже у два рази – з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Термін дії угоди – два роки. Про це повідомила пресслужба держбанку 17 червня.

Деталі

Збільшення ліміту кредитування дозволить OKKO Group краще балансувати операційні витрати, пов’язані зокрема із забезпеченням запасів пального. Група планує збільшення мережі, яка наразі нараховує 410 АЗК.

Кредитний портфель OKKO Group в Ощадбанку є найбільшим серед усіх їхніх фінансових партнерів, зазначив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес. «Рівень ліквідності Ощаду дозволяє нам і надалі розширювати цей портфель відповідно до амбітних планів нашого партнера», – наголосив він.

В OKKO Group заявили, що розширення партнерства з Ощадбанком допоможе компанії більш оперативно залучати кошти.

Контекст

Ощадбанк співпрацює з компаніями, які входять в OKKO Group, з 2016 року. З початком повномасштабного вторгнення під час паливної кризи, викликаної як обстрілами, Ощад відкрив для однієї з компаній групи овердрафт на 500 млн грн. Це дозволило компанії у найкоротші терміни імпортувати додатковий обсяг пального. З вересня 2022 року розмір фінансування обігового капіталу від Ощаду для OKKO Group досягнув 1,5 млрд грн.

Мережа АЗК ОККО зазнала втрат на суму близько $120 млн через руйнування об’єктів від російських атак із початку повномасштабної війни, розповідав СЕО холдингу OKKO Group Василь Даниляк. Він уточнив, що 40% втрат припадає на основні засоби, а 60% – на втрачений товар. За словами Даниляка, знищення навіть невеликої нафтобази разом із продуктами коштує щонайменше $10 млн.

Мережа АЗК ОККО, що входить до складу ОККО Group (концерн «Галнафтогаз»), є однією з найбільших в Україні та включає 410 автозаправних станцій. Компанія також розвиває мережу закладів харчування, володіє лабораторіями для перевірки якості пального та об’єднує понад 10 бізнесів у різних галузях, таких як енергетика, роздрібна торгівля, агросектор і девелопмент.