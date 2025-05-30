Кабінет Міністрів схвалив підписання двох інвестиційних договорів у межах закону про так званих «інвестнянь», повідомила пресслужба Мінекономіки 30 травня. Державну підтримку отримають компанії «Славскі» та «Рожанка Парк». Їх співвласники – власник ОККО Group Віталій Антонов та її СЕО Василь Даниляк.

Ключові факти

«Славскі» та «Рожанка Парк» будують рекреаційні проєкти у співпраці зі Славською селищною радою сумарним обсягом інвестицій €140 млн, повідомляє міністерство. Надходження від реалізації цих проєктів до бюджетів всіх рівнів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

В державну програму підтримки проєктів зі значними інвестиціями увійшли чотири інвестпроекти. Два попередні договори були схвалені в другій половині 2024 року.

Першим таким інвестпроєктом став завод з глибокої переробки сої компанії «Астарта-Київ», другим – аквапарк в Буковелі, який будували ТОВ «Буковель» і ТОВ «Аквапарк».

Загальна сума інвестицій за всіма чотирма проєктами становить €240 млн, повідомляє заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

В межах програми держава звільняє від податку на прибуток (до пʼяти років), ввізного мита й ПДВ на нове обладнання, компенсує витрати на інженерну інфраструктуру (мережі, підстанції, газопроводи тощо), надає переважне право користування земельною ділянкою.

Отримати державну підтримку можуть інвестори, які планують реалізувати проєкти вартістю від €12 млн. Тривалість реалізації таких проєктів – до пʼяти років, а сфери можуть включати переробну промисловість, транспорт, освіту, медицину, туризм тощо.

На цю програму у 2025 році передбачено 500 млн грн, повідомляє Мінекономіки.

Контекст

ОККО Group будує всесезонний гірський курорт GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської ОТГ, Львівської області.

Загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га – для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів. Загальний термін реалізації – 15 років, інвестиції – $1,5 млрд.

У жовтні 2024 року розпочали будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги, у лютому 2025 – перший готельний комплекс з трьома готелями.