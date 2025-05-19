Мережа АЗК ОККО зазнала збитків на $120 млн через повномасштабну війну – СЕО

Мережа АЗК ОККО зазнала втрат на суму близько $120 млн через руйнування об’єктів від російських атак із початку повномасштабної війни. Про це повідомив СЕО холдингу OKKO Group і співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Із початком війни ми втратили більше об’єктів через руйнування, ніж через окупацію, як було у 2014 році. Багато нафтобаз було знищено, а разом із ними – значні запаси товару. Загалом із 2022 року наші втрати сягають приблизно $120 млн», – розповів Даниляк.

Він уточнив, що 40% втрат припадає на основні засоби, а 60% – на втрачений товар. За словами Даниляка, знищення навіть невеликої нафтобази разом із продуктами коштує щонайменше $10 млн. «Нафтобаза може коштувати близько $5 млн, а нафтопродукти в ній – ще $4–5 млн. І це лише середня чи навіть мала нафтобаза», – пояснив він.

СЕО ОККО зазначив, що через ризик атак компанія тримає мінімальні запаси пального. Це ускладнює логістику та підвищує собівартість товару, але знижує втрати у разі влучань.

Даниляк також нагадав, що під час окупації 2014 року ОККО втратила близько 25 об’єктів у Донецькій і Луганській областях та до 20 об’єктів у Криму.

Контекст

Мережа АЗК ОККО, що входить до складу ОККО Group (концерн «Галнафтогаз»), є однією з провідних в Україні та включає 411 автозаправних станцій. Компанія також розвиває мережу закладів харчування, володіє лабораторіями для перевірки якості пального та об’єднує понад 10 бізнесів у різних галузях, таких як енергетика, роздрібна торгівля, агросектор і девелопмент.

У жовтні 2024 року стало відомо, що співвласник ОККО Віталій Антонов разом із СЕО компанії Василем Даниляком розпочали проєкт будівництва гірського курорту в Карпатах вартістю $1,5 млрд.