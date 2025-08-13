У середу, 13 серпня, відбулися онлайн-торги з продажу активів «Вінницяпобутхім» у межах великої приватизації. В аукціоні брали участь лише дві компанії. Переможна ціна – 608 млн грн, що вдвічі більше від стартової. Її запропонувало ТОВ «Афіна-Груп», що належить співвласникам Varus та Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику.

Ключові факти

Стартова вартість лота становила 301,4 млн грн (без урахування ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. Розмір мінімального кроку підвищення ціни був 3 млн грн.

За даними «Прозорро.Продажі», на аукціоні змагалися двоє учасників. Перемогла компанія з найвищою заявкою у 608,1 млн грн. Це удвічі більше від стартової ціни.

Основна діяльність переможця – ТОВ «Афіна-Груп» – оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, за даними YouControl. Виторг підприємства за 2024 рік – 3 млрд грн, йдеться на аналітичному порталі. Бенефіціари компанії – співвласники ритейл-мереж Varus та Eva Руслан Шостак і Валерій Кіптик.

Другий учасник аукціону – «Укр Стіл Груп» – запропонував 304,5 млн грн, підвищивши ставку лише раз. Компанія, основна діяльність якої оптова торгівля металами та металевими рудами, належить Оксані Лютан.

Контекст

Російська компанія «Невська косметика» придбала «Вінницяпобутхім» у її топменеджменту у 2006 році. Купівля підприємства обійшлася компанії не менш ніж у $5 млн, за даними російського «Коммерсанта».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім», які належали російській компанії «Невська косметика», арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких є «Невська косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.

За результатами конкурсу управителем активів підприємства, яке простоювало протягом 18 місяців, у грудні 2022 року стало TOB «Крайтекс-Сервіс» Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

У квітні 2023 року АМКУ надав дозвіл на одержання в управління ТОВ «Крайтекс-Сервіс» активів ПрАТ «Вінницяпобутхім».

У липні того ж року «Крайтекс-Сервіс» відновила виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення. Майже через рік, у червні 2024-го, Мінʼюст ініціював передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави. У квітні 2025-го АРМА і «Крайтекс-Сервіс» підписали договір про припинення управління активами «Вінницяпобутхім», які передали Фонду держмайна для приватизації.