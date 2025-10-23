Національний банк України оцінює послаблення гривні у жовтні на 1,5% як сезонне явище з початку 2025 року національна валюта зміцнилася на 0,65%, а валютний ринок залишається під контролем. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу 23 жовтня.

Деталі

«Незначна девальвація у жовтні на рівні 1,5% зумовлена сезонними факторами, але загалом з початку року гривня ревальвувала на 0,65%. Ситуація на ринку стабільна», – заявив Гелетій.

Курс гривні протягом року залишався керованим, додав він: після тимчасового послаблення на початку 2025 року пропозиція валюти поступово зростала, що забезпечило стабільний боковий тренд.

Гелетій наголосив, що НБУ продовжуватиме політику керованої гнучкості курсу, яка сприяє досягненню інфляційної мети на рівні 5%.

«Коливання гривні відповідають глобальним тенденціям. Наприклад, послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, що є природним для ринкових умов», – зазначив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він додав, що зростає частка зовнішньоторговельних розрахунків в євро, що впливає на структуру валютного ринку України.

Офіційний курс гривні до долара станом на 23 жовтня становить 41,75 грн/$1, тоді як на міжбанківському ринку у четвер гривня послабилася до 41,93 грн/$1.

«У жовтні ми бачимо зростання чистого попиту на валюту, що частково пояснюється сезонністю. Водночас ситуативні фактори, які впливали у вересні, такі як продаж валюти благодійними організаціями чи енергетичними компаніями, втратили свою актуальність», – пояснив Гелетій.

Він також відзначив зростання пропозиції валюти на готівковому ринку, зокрема від малих фермерських господарств і великих агропромислових компаній. НБУ зберігає незмінний підхід до забезпечення контрольованої ситуації на валютному ринку.

За даними НБУ, частка ринкових операцій без участі Нацбанку у вересні перевищила 60%, а зараз становить 55%. Обсяг інтервенцій НБУ у вересні склав $2,4 млрд, що нижче за пікові значення у січні, лютому та липні, коли вони перевищували $3 млрд.

Ніколайчук пояснив, що послаблення гривні до долара на тлі його зміцнення до інших валют є результатом ринкових механізмів. «Коли долар слабшає відносно євро, експортери активніше продають валюту, а попит імпортерів знижується. Це впливає на курс гривні до долара, що, своєю чергою, стабілізує її курс до євро», – зазначив він.

Він додав, що зростання розрахунків в євро у зовнішній торгівлі посилює цю тенденцію, яка спостерігалася ще до повномасштабного вторгнення.

Контекст

У вересні міжнародні резерви України зросли на 1,1 % і сягнули $46,5 млрд. Зростання забезпечили надходження від міжнародних партнерів та переоцінка фінансових інструментів, які компенсували чистий продаж валюти НБУ й виплати за зовнішнім боргом. У вересні Нацбанк продав $2,3 млрд і викупив $1,7 млн. Чистий продаж валюти становив $2,3 млрд, що на 15 % менше, ніж у серпні.