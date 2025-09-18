Національний банк України помʼякшив валютні обмеження для операторів поштового звʼязку та міжнародних перевізників через зміни в митній політиці США, повідомила пресслужба НБУ. Мета – підтримка малого бізнесу в Україні та допомога українцям за кордоном в умовах війни без суттєвого впливу на курс гривні чи рівень міжнародних резервів.
Деталі
- Через призупинення США безмитного режиму для товарів, що ввозяться для споживання, оператори поштового звʼязку звернулися до НБУ з проханням про послаблення валютних обмежень.
- Після аналізу можливого впливу на валютний ринок НБУ дозволив з 18 вересня здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, де кінцевими отримувачами є митні чи податкові органи США. Це стосується як операторів поштового звʼязку, так і міжнародних транспортних перевізників.
- Додатково внесено уточнення щодо лімітів на операції клієнтів за межами України з гривневих рахунків за допомогою особистих чи корпоративних електронних платіжних засобів.
- Зміни враховують статус фізичної особи як клієнта банку, яка має різні рахунки – для підприємницької діяльності та особистих потреб. Ліміти застосовуватимуться залежно від типу рахунку.
- Зміни набирають чинності з 18 вересня.
Контекст
У червні «Укрпошта» уклала угоду з Поштовою службою США, завершивши підготовку, яка тривала понад два роки. Гендиректор Ігор Смілянський наголосив, що умови договору засекречено, проте головним досягненням стало розблокування доставки через чотири ключові американські хабі: аеропорти Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка. За його словами, попри нові 10% мита на комерційні посилки вартістю до $800, запроваджені в США, «Укрпошта» не припинить відправлення туди. Водночас середня ціна доставки зросте на $1,5–3.
