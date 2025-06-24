Палата представників США забороняє користуватися WhatsApp через проблеми з конфіденційністю

Палата представників США попередила своїх співробітників не використовувати платформу обміну повідомленнями WhatsApp компанії Meta через проблеми з конфіденційністю, згідно з службовою запискою, з якою ознайомилася Financial Times . Вважається, що додаток «несе високий ризик для користувачів».

Ключові факти

Попередження стало ударом для WhatsApp, чия материнська компанія Meta вартістю 1,8 трлн доларів вже давно боролася з побоюваннями, що компанія недбало ставиться до даних користувача у своїй гонитві за комерційним зростанням і доходами від реклами.

23 червня головний адміністративний співробітник Палати представників повідомив співробітників, що WhatsApp вважається «висококоригованим додатком для користувачів». В електронному листі наказувалося співробітникам не завантажувати та не зберігати службу обміну повідомленнями на ноутбуках або мобільних пристроях Палати представників з 30 червня, а також всім, хто має цю програму, буде запропоновано видалити її.

Рішення було прийняте через «відсутність прозорості в тому, як WhatsApp захищає дані користувача, відсутність шифрування даних, що зберігаються, і потенційних ризиків безпеки, повʼязаних з його використанням», — йдеться в повідомленні.

Представник Meta заявив, що компанія «найрішучішим чином» не згодна з такою характеристикою.

Джерело додало, що повідомлення WhatsApp «за замовчуванням зашифровані наскрізним шифруванням», що означає, що ні компанія, ні треті особи не можуть їх прочитати, додавши, що платформа забезпечує «вищий рівень безпеки, ніж більшість інших додатків».

Схвалені продукти в Палаті представників США включають Microsoft Teams, Signal, iMessage і FaceTime від Apple, а також сервіс обміну повідомленнями Wickr, що належить Amazon.

Meta заявила, що WhatsApp, що має близько 3 млрд користувачів по всьому світу, схвалено для офіційного використання в Сенаті.

Контекст

Meta купила WhatsApp у 2014 році за 19 млрд доларів, але співзасновник Брайан Ектон залишив компанію у 2017 році через розбіжності щодо конфіденційності користувачів та відсутності незалежності від материнської компанії. Пізніше Ектон став співзасновником компанії Signal.

Новина зʼявилася на тлі спроб генерального директора Марка Цукерберга завʼязати переговори з президентом Дональдом Трампом, зокрема нанести кілька візитів до Білого дому, у спробі досягти сприятливих для Meta результатів.

Meta також все більше співпрацює з американськими військовими. У листопаді минулого року Meta змінила свою політику, дозволивши урядовим агентствам використовувати свої моделі штучного інтелекту під назвою Llama у військових цілях. Минулого місяця вона оголосила, що поєднується з Anduril для створення продуктів змішаної реальності для армії США.