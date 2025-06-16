Компанія Meta Platforms Inc. почне показувати рекламу у своєму сервісі обміну повідомленнями WhatsApp, що відкриє нове потенційне джерело доходу, тоді як компанія вкладає значні кошти у штучний інтелект та інші довгострокові проекти, пише Bloomberg 16 червня. Реклама буде відображатися на вкладці «Оновлення» WhatsApp, який відокремлений від вхідних повідомлень користувача та особистих розмов.

Ключові факти

Реклама буде відображатися на вкладці «Оновлення», яку відвідують 1,5 млрд людей на день, повідомила компанія. На цій вкладці знаходиться Status, версія зникаючих історій WhatsApp, в якій тепер розміщуватиметься реклама.

Рекламодавці також можуть платити за просування свого каналу WhatsApp та розміщувати його на видному місці на вкладці «Оновлення».

Канали дозволяють брендам або знаменитостям публікувати повідомлення для групи підписників.

У рамках рекламної кампанії WhatsApp також дозволить операторам каналів продавати підписки, що означає, що вони зможуть створювати спеціальні повідомлення тільки для групи клієнтів, що платять.

Meta не братиме комісію з підписок, проданих через програму, на старті, але зрештою планує стягувати 10% з продажів, сказала в інтервʼю Еліс Ньютон-Рекс, віце-президент з продуктів WhatsApp.

Реклама в WhatsApp буде використовувати широкий, загальний таргетинг, такий як розташування користувача, уподобання та канали, на які він підписаний, сказала Ньютон-Рекс. Meta не буде використовувати інформацію Facebook або Instagram людини, щоб націлювати на неї рекламу в WhatsApp, якщо тільки вона явно не повʼязала свої акаунти, додала вона.

«Ми не збираємося переривати особисті повідомлення людей рекламою, – повідомила Ньютон-Рекс. – Якщо ви просто хочете продовжувати використовувати WhatsApp для обміну повідомленнями та дзвінків, то ви їх взагалі ніколи не побачите».

Вона додала, що WhatsApp почне глобальне розгортання реклами з 16 червня, але потрібен час, щоб усі користувачі почали її бачити.

Контекст

Meta в цьому році активно витрачає кошти на ШІ, в тому числі на поліпшення великих мовних моделей, які лежать в основі функцій генеративного ШІ в її продуктах.

Компанія також тільки-но погодилася інвестувати $14,3 млрд за 49% акцій Scale AI, стартапу з маркування даних ШІ. Витрати посилили тиск на основний рекламний бізнес Meta, щоб він продовжував зростати і підтримувати зусилля в області ШІ.

Meta заробляє мільярди доларів щороку, продаючи рекламу в Instagram і Facebook. Частиною проблеми Meta історично було балансування між бажанням отримувати дохід та бажанням надати користувачам WhatsApp конфіденційність. Інші рекламні продукти Meta є гіпертаргетованими та часто покладаються на особисту інформацію користувача або історію переглядів.

Повідомлення WhatsApp зашифровані наскрізним шифруванням, а конфіденційність користувачів була головною обіцянкою співзасновників Яна Кума та Брайана Ектона, які заприсяглися, що ніколи не будуть продавати рекламу всередині WhatsApp. Вони залишили Meta у 2018 та 2017 роках відповідно.