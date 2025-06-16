Компанія Meta Platforms Inc. почне показувати рекламу у своєму сервісі обміну повідомленнями WhatsApp, що відкриє нове потенційне джерело доходу, тоді як компанія вкладає значні кошти у штучний інтелект та інші довгострокові проекти, пише Bloomberg 16 червня. Реклама буде відображатися на вкладці «Оновлення» WhatsApp, який відокремлений від вхідних повідомлень користувача та особистих розмов.
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Ключові факти
- Реклама буде відображатися на вкладці «Оновлення», яку відвідують 1,5 млрд людей на день, повідомила компанія. На цій вкладці знаходиться Status, версія зникаючих історій WhatsApp, в якій тепер розміщуватиметься реклама.
- Рекламодавці також можуть платити за просування свого каналу WhatsApp та розміщувати його на видному місці на вкладці «Оновлення».
- Канали дозволяють брендам або знаменитостям публікувати повідомлення для групи підписників.
- У рамках рекламної кампанії WhatsApp також дозволить операторам каналів продавати підписки, що означає, що вони зможуть створювати спеціальні повідомлення тільки для групи клієнтів, що платять.
- Meta не братиме комісію з підписок, проданих через програму, на старті, але зрештою планує стягувати 10% з продажів, сказала в інтервʼю Еліс Ньютон-Рекс, віце-президент з продуктів WhatsApp.
- Реклама в WhatsApp буде використовувати широкий, загальний таргетинг, такий як розташування користувача, уподобання та канали, на які він підписаний, сказала Ньютон-Рекс. Meta не буде використовувати інформацію Facebook або Instagram людини, щоб націлювати на неї рекламу в WhatsApp, якщо тільки вона явно не повʼязала свої акаунти, додала вона.
- «Ми не збираємося переривати особисті повідомлення людей рекламою, – повідомила Ньютон-Рекс. – Якщо ви просто хочете продовжувати використовувати WhatsApp для обміну повідомленнями та дзвінків, то ви їх взагалі ніколи не побачите».
- Вона додала, що WhatsApp почне глобальне розгортання реклами з 16 червня, але потрібен час, щоб усі користувачі почали її бачити.
Контекст
Meta в цьому році активно витрачає кошти на ШІ, в тому числі на поліпшення великих мовних моделей, які лежать в основі функцій генеративного ШІ в її продуктах.
Компанія також тільки-но погодилася інвестувати $14,3 млрд за 49% акцій Scale AI, стартапу з маркування даних ШІ. Витрати посилили тиск на основний рекламний бізнес Meta, щоб він продовжував зростати і підтримувати зусилля в області ШІ.
Meta заробляє мільярди доларів щороку, продаючи рекламу в Instagram і Facebook. Частиною проблеми Meta історично було балансування між бажанням отримувати дохід та бажанням надати користувачам WhatsApp конфіденційність. Інші рекламні продукти Meta є гіпертаргетованими та часто покладаються на особисту інформацію користувача або історію переглядів.
Повідомлення WhatsApp зашифровані наскрізним шифруванням, а конфіденційність користувачів була головною обіцянкою співзасновників Яна Кума та Брайана Ектона, які заприсяглися, що ніколи не будуть продавати рекламу всередині WhatsApp. Вони залишили Meta у 2018 та 2017 роках відповідно.
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