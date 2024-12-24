Пентагон інвестує $253 млн у виробництво ракет, частина з яких буде передана Україні

Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Williams International на суму $253,7 млн. Кошти спрямовані на розширення виробництва ракет, зокрема в межах програм військової допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону від 23 грудня.

Деталі

Williams International планує збільшити випуск газотурбінних двигунів, що сприятиме виробництву високоточної ударної зброї та безпілотних систем, йдеться в повідомленні.

До переліку озброєнь, виробництво яких буде збільшено, входять: протикорабельні ракети Harpoon, ракети класу «повітря – земля» AGM-158 JASSM, протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM, крилаті ракети Tomahawk та інша високоточна зброя.

Фінансування здійснюється в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні на 2024 рік, зазначили в Пентагоні.

Контекст

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї. Це потрібно для використання $7,1 млрд, що залишилися в бюджеті, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.

25 листопада президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням про додаткові $24 млрд для допомоги Україні. З них $16 млрд пропонують спрямувати на поповнення запасів американської зброї, переданої Україні, а $8 млрд – на Ініціативу сприяння безпеці України.

4 грудня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує ставити на голосування питання про додаткову допомогу Україні.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Штати мають намір передати Україні максимально можливий обсяг допомоги, використавши передбачений $61 млрд «до останнього центу» до завершення каденції Байдена.

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала постачання озброєння Україні, щоб завершити передачу протягом останніх п’яти тижнів його президентства. Про це 12 грудня повідомило CNN, посилаючись на високопосадовця Білого дому.

Основну увагу зосереджено на використанні $7 млрд, обіцяних Пентагоном, хоча видання зазначає, що ці кошти, ймовірно, не будуть освоєні повністю. Координацію зусиль очолює радник з національної безпеки Джейк Салліван.