Адміністрація Байдена поспішає передати Україні тисячі ракет і сотні тисяч снарядів до приходу Трампа – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну, щоб встигнути передати її протягом останніх пʼяти тижнів його президентства. Про це пише CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому. Передусім йдеться про використання обіцяних Пентагоном $7 млрд, які, ймовірно, не будуть використані повністю, додає видання.

Деталі

Зусилля для доставки зброї очолює радник з національної безпеки Джейк Салліван. У листопаді міністру оборони Ллойду Остіну було доручено «прискорити» постачання броньованих машин, ракет, артилерії та інших засобів для України. Пентагон зараз організовує морські та повітряні перевезення, щоб вкластися в терміни доставки.

Водночас CNN зазначає, що Пентагон навряд чи використає всі майже $7 млрд, залишених для озброєння України до кінця каденції Байдена. Головною причиною називають обмеження можливостей армії поповнювати власні запаси. Однак адміністрація Байдена впевнена в тому, що виділене фінансування для України буде використано за призначенням.

Контекст

26 вересня президент США Джо Байден оголосив про збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд та вжиття низки додаткових заходів. Байден доручив Пентагону використати всі залишкові кошти на підтримку безпеки України до завершення його терміну. У результаті він санкціонував виділення $5,5 млрд в рамках президентських повноважень.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що США в межах Плану перемоги щотри тижні до кінця року надаватимуть Україні нові пакети допомоги.

Після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США, чинний президент Байден, який підтримував кілька раундів військової допомоги через Конгрес та Пентагон, наголосив, що для США надзвичайно важливо продовжувати підтримку України.

14 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Міноборони США щотижня відправлятиме Україні партії зброї, щоб встигнути використати $7,1 млрд залишку до завершення терміну адміністрації Байдена.